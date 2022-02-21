Фестиваль "Спасская башня" в 2022 году можно будет посетить только при наличии QR-кода

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Стартовала продажа билетов на Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", посетить его можно будет только при наличии QR-кода. Об этом сообщили журналистам в понедельник в дирекции фестиваля.

"Сегодня стартует первый этап продаж билетов на юбилейный XV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", который пройдет в Москве на Красной площади с 26 августа по 4 сентября", - сказали в дирекции.

По данным организаторов, в соответствии с текущими требованиями проведения культурно-массовых мероприятий посетить фестиваль будет возможно только при наличии QR-кода.

В дирекции рассказали, что в 2022 году на Красной площади выступят лучшие российские и зарубежные военно-оркестровые и творческие коллективы и подразделения почетной охраны глав государств. Также зрителей ждут пиротехнические и световые инсталляции и грандиозные салюты.

Кроме того, посетители мероприятий фестиваля смогут увидеть уникальную конную шоу-программу, которую по традиции подготовит команда Кремлевской школы верховой езды.