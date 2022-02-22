Кому удастся попасть в Вальхаллу: как Netflix пытается повторить успех "Викингов"

Исторический сериал "Викинги: Вальхалла" — спин-офф завоевавшего популярность и породившего ряд подражателей сериала "Викинги" — выходит на стриминговом сервисе Netflix 25 февраля. В преддверии премьеры корреспондент ТАСС Владимир Костырев побеседовал с главными актерами сериала и попытался разобраться, что нового может привнести спин-офф в уже известную всем историю о суровых викингах, особенно после критики, которой подверглись последние сезоны оригинального проекта.​ Сериал, очевидно, пытается полностью перезапустить франшизу: число эпизодов сокращено до восьми, а за основу взяты события, происходившие примерно 200 лет спустя после завершения событий оригинала, — крещение Скандинавии, осуществлявшееся огнем и мечом, и борьба за престол Англии. Позднее, очевидно, появятся и другие сюжетные линии, ведь судьба двух главных героев — Лейфа Эрикссона (Сэм Корлетт) и Фрейдис Эриксдоттир (Фрида Густавссон) — тесно связана с историей скандинавских поселений в Исландии и Северной Америке. Третьему же, Харальду Сигурдссону (Лео Сутер), предстоит долгое путешествие в Византию и на Русь ко двору Ярослава Мудрого, прежде чем он обретет корону Норвегии и падет в битве за английский престол при Стамфорд-Бридже, заслужив прозвище "последний викинг". Новое и старое "Викинги: Вальхалла" следует в основном устоявшимся формулам исторических сериалов последнего времени, показывая зрителю сцены битв, дуэлей и придворных интриг. Масштабы экшен-сцен, их хореография и бюджет выросли по сравнению с оригиналом, что объясняет, очевидно, решение ограничиться восемью сериями, а не десятью, как прежде. ​​​​​​​

Одним из главных козырей сериала, который может помочь ему выделиться на фоне других, может стать то, что история викингов на излете их "звездного часа" остается достаточно неисследованной в массовой культуре

Описание Кадр из сериала "Викинги: Вальхалла" © Bernard Walsh/NETFLIX

Из его героев широко известен только Лейф Эрикссон, сын Эрика Рыжего, открывший Америку, хотя его сестра Фрейдис, несмотря на то, что в сагах она упоминается лишь дважды, вполне может считаться одной из самых ярких женщин в скандинавском эпосе — она обратила в бегство индейцев в одном из сражений в Америке, а в другом перебила захваченных в плен женщин во вражеском лагере, когда ее муж отказался это сделать. Помимо них и последнего викинга Харальда Сигурдссона, сражавшегося на полях битв от Ближнего Востока до Норвегии и Англии, в сериале рассказывается и о принесшем в Норвегию христианство Олафе Святом, и о создателе империи, охватившей всю Скандинавию и Англию, Кнуте Великом, а в более поздних сезонах, если сериал будет продлен, скорее всего, появится Вильгельм Завоеватель. В конце концов, успех оригинального сериала можно объяснить как раз тем, что он сумел рассказать современному зрителю историю Рагнара Лодброка и его сыновей. Другой козырь — актеры. Исполнители трех главных ролей: Сэм Корлетт, Фрида Густавссон и Лео Сутер — молодые люди с небольшим послужным списком в кино и на телевидении. Но образы у них получаются яркие, определенная химия между ними есть. То же можно сказать и о большинстве других исполнителей. В плюсы сериала можно записать и его общую динамику — он не растягивает без лишней необходимости историю, второстепенные сюжетные линии получают развязку за одну-две серии, на завоевание Англии уходит половина сезона, а вторая посвящена интригам в покоренном Лондоне и христианизации Норвегии.

Описание Кадр из сериала "Викинги: Вальхалла" © Bernard Walsh/NETFLIX

Российским зрителям, которые в последнее время в штыки встречают стремление создателей западных сериалов обеспечивать расовое разнообразие, может прийтись по вкусу подход создателей шоу к этому вопросу. В сериале присутствует только один темнокожий персонаж — вождь каттегата Хакон, которую играет шведка Каролин Хендерсон. Ее появление объясняется сюжетно — отец героини привез себе жену из странствий на юго-востоке, что вполне могло случиться и в реальной истории. Впрочем, на Западе такой исторический подход может стать, наоборот, мишенью для критики. Какую роль в работе над сериалом играла история в целом, а также что еще потребовалось для создания образов главных героев, рассказали ТАСС их исполнители. Женщины, о которых забывают учебники истории Фрида Густавссон в роли Фрейдис Эриксдоттир: "Я из Швеции. Мы много учим о викингах в школе, но я даже не думала о том, где в этом мире викингов были женщины. Мы изучали их жизнь, разные аспекты. Но когда я присоединилась к этому проекту, то поняла, что мне надо вернуться к сагам, чтобы узнать о всех этих невероятных женщинах, о которых забывают учебники истории. Так что я прочитала "Сагу о гренландцах" и "Сагу о Ньяле", но Фрейдис нашла не сразу. Но и найти удалось немного. Есть всего два эпизода, и в них она предстает кровожадной, жестокой женщиной. Я использовала что-то из этого, и вместе со [сценаристом] Джебом Стюартом мы начали работать над Фрейдис — такой, какой мы хотели ее изобразить.

Описание Кадр из сериала "Викинги: Вальхалла" © Bernard Walsh/NETFLIX

Это очень интересный период, потому что он приходится на поздний этап истории викингов, когда приходит конец их языческим верованиям. Христианство наступает по всей Европе. Мне было очень интересно играть языческого персонажа в мире, где эта система верований очень быстро гибнет. Это вообще одна из главных сюжетных арок всего сериала Фрида Густавссон исполнительница роли Фрейдис Эриксдоттир

Еще для меня было очень интересно, как права женщин исчезали с приходом христианства. Во времена викингов женщины могли выходить замуж, разводиться, быть вождями, у них было право голоса. С приходом христианства эти права постепенно исчезли. Так что, на мой взгляд, это очень важный поворотный пункт в развитии общества". Семейные узы Сэм Корлетт в роли Лeйфа Эрикссона: "Я смотрел оригинальный сериал, когда был моложе, с отцом, так что, когда получил сценарий, у меня загорелось сердце. Главное, что меня заинтересовало, — отношения Лейфа с отцом Эриком Рыжим, одним из самых известных викингов в истории, а также отношения Лейфа с сестрой Фрейдис.

Описание Кадр из сериала "Викинги: Вальхалла" © Bernard Walsh/NETFLIX

У меня у самого есть младшая сестра. Я ее постоянно защищаю, но стараюсь не стеснять, и, думаю, у нас хорошие отношения. И эти отношения, с отцом и сестрой, были для меня особенно интересны. Я погрузился в них очень глубоко. Кроме психологической у моей роли есть значительная физическая составляющая. Мне пришлось много тренироваться, заниматься бегом, йогой, чтобы подготовиться к роли. Конечно, у нас была также отличная команда каскадеров. Но я и сам очень много узнал о том, как использовать топоры, мечи и щиты. Это было отдельное удовольствие. Как и Фрида, я тоже читал саги, легенды о жизни Лейфа. Но в его случае было больше личных, человечных черт. Это вызвало у меня особенное любопытство". Путь в Вальхаллу Лео Сутер в роли Харальда Сигурдссона: "Я изучил завоевание Кнутом Англии, которое показывает, насколько кровавым и жестоким стало соперничество между англосаксами и скандинавами. Но Харальду повезло (и мне тоже) в том, что он побывал в разных частях Европы на протяжении своей жизни. Он совершал набеги в Средиземном море. Он жил в обществе образованных людей, где были распространены книги, в отличие от окружения Лейфа и Фрейдис. Так что о нем писали современники. Для актера это очень полезно, чтобы лучше почувствовать персонажа, который, очевидно, был великим и яростным воином.

Описание Кадр из сериала "Викинги: Вальхалла" © Bernard Walsh/NETFLIX