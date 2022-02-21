В "Художественном" пройдет спецпоказ фильма "Завтрак у Тиффани"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Специальный показ фильма "Завтрак у Тиффани" пройдет 8 марта в кинотеатре "Художественный" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра в понедельник.

"Восьмого марта 2022 года в 17:00 в Большом зале кинотеатра "Художественный" состоится единственный в Москве показ легендарного фильма "Завтрак у Тиффани". Событие организовано при участии проекта "КультКино". Билеты можно приобрести на сайте кинотеатра", - рассказал собеседник агентства.

Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

Премьера фильма Блейка Эдвардса "Завтрак у Тиффани" по одноименной повести Трумэна Капоте состоялась в 1961 году. Главные роли в картине сыграли Одри Хепберн и Джордж Пеппард. Исполненная актрисой в фильме песня Moon River принесла композитору Генри Манчини и автору текста Джонни Мерсеру "Оскар" в 1962 году. Также Манчини получил статуэтку за лучший саундтрек. Лента моментально приобрела культовый статус.

"Художественный"- старейший кинотеатр Москвы, открывшийся в 1909 году, объект культурного наследия регионального значения. Здание кинотеатра было спроектировано архитектором Николаем Благовещенским и позднее перестроено Федором Шехтелем. В стенах кинотеатра побывали Лев Толстой, Сергей Есенин и другие легендарные деятели культуры и искусства. Здесь в 1926 году прошла премьера фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин", а в 30-е годы показали первые советские звуковые и цветные фильмы.