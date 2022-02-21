Военная драма "Первый Оскар" Сергея Мокрицкого выйдет в прокат 21 апреля

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский фильм "Первый Оскар" Сергея Мокрицкого, вдохновленный реальной историей съемок документальной картины "Разгром немецких войск под Москвой", выйдет в российский прокат 21 апреля. Об этом сообщает пресс-служба компании "Централ Партнершип".

"Дата выхода экшн-драмы "Первый Оскар" - 21 апреля 2022 года", - сообщили в пресс-службе.

По сюжету студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский влюблены в девушку с актерского факультета Юну. Когда начинается эвакуация, они втроем отказываются уезжать и отправляются на фронт. Юна становится частью концертной бригады, а Иван и Лев - военными кинооператорами. Роли в картине сыграли Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер и другие артисты.

В основе картины история съемок документального фильма Ильи Копалина и Леонида Варламова "Разгром немецких войск под Москвой", получившего в 1943 году первую в истории советского кино премию "Оскар".

Фильм "Первый Оскар" создавался компаниями "Централ Партнершип" и "Новые люди" при поддержке Фонда кино и при участии канала "Россия 1".