Спектакль "Братья Карамазовы" Льва Додина покажут на Платоновском фестивале в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Двенадцатый международный Платоновский фестиваль искусств представит в апреле в Воронеже спектакль "Братья Карамазовы" Льва Додина. Он предварит основную программу фестиваля, сообщила в понедельник пресс-служба мероприятия.

"Специальным событием, предваряющим основную программу XII Платоновского фестиваля, станет спектакль "Братья Карамазовы" Малого драматического театра - Театра Европы. Зрители фестиваля смогут увидеть "Братьев Карамазовых" 28, 29 и 30 апреля", - сказали в пресс-службе.

Спектакль Льва Додина входил в программу XI Платоновского фестиваля, но запланированные в 2021 году показы не состоялись из-за болезни артиста.

О фестивале

Международный Платоновский фестиваль искусств создан в Воронеже в 2010 году, посвящен творчеству писателя Андрея Платонова (1899-1951), проводился ежегодно в течение двух недель в июне, ежегодно его посещали почти 100 тыс. человек, проводились около 100 мероприятий по направлениям: "Музыка", "Выставки", "Литература". В связи с пандемией коронавируса в 2020 году фестиваль впервые прошел в сентябре и без участия иностранных артистов. В 2021 году фестиваль планировался в трех частях: в виде спецпроекта 16 и 17 апреля в Воронеже впервые выступила труппа Большого театра с балетом "Укрощение строптивой", с 3 по 20 июня была показана российская программа, а с 4 по 17 сентября должна была быть представлена зарубежная программа, которая не состоялась из-за третьей волны коронавируса.