Работу над фильмом "Блокадный футбол" планируется завершить к концу мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Картину "Блокадный футбол", которая расскажет об истории первого футбольного матча в блокадном Ленинграде, планируется закончить на "Ленфильме" к 31 мая - к 80-й годовщине этого события. Об этом ТАСС сообщил в понедельник режиссер картины Вагенак Балаян, ученик выдающегося мастера отечественного кинематографа Игоря Масленникова.

"Срок общий - 31 мая. Это окончание работы над фильмом", - сказал Балаян, уточнив, что эта дата не означает срок его выхода в прокат.

Герои картины - двое футболистов, игравших за ленинградское "Динамо", - работали в городском угрозыске. Параллельно с игрой в футбол они, рискуя жизнью и недоедая, выполняли свою основную работу - ловили в городе преступников. В фильме покажут подлинные эпизоды их героических будней.

Творческая команда уже приступила к выбору локаций для съемок. Их предполагается проводить, в том числе, в музее Городского электрического транспорта, на стадионе "Динамо", а также в Ленинградской области. Сам съемочный процесс "вот-вот уже начнется", отметил режиссер.

"Блокадный футбол" будет документально-художественным фильмом. Одним из участников кинопроекта станет известный спортивный комментатор, тележурналист Кирилл Набутов. Он будет давать интервью о своем отце Викторе Набутове - вратаре того самого матча, добавил собеседник агентства.

Фильм создается при поддержке Министерства культуры России и Комитета по культуре Санкт-Петербурга. По данным на сайте "Ленфильма", хронометраж картины составит 44 минуты. Сценарий написал киновед Алексей Дунаевский. Он является автором множества книг о кино, а также трудов о футболе, в числе которых "Кино. "Ленфильм". Футбол" и "Первый блокадный матч".

О матче

Решение о возрождении футбола в Ленинграде приняли весной 1942 года после окончания самой суровой блокадной зимы 1941-1942 годов, когда ежедневно в городе от голода, холода и бомбежек умирали несколько тысяч человек. С фронта были специально отозваны игроки довоенных составов ленинградских футбольных команд.

31 мая 1942 на стадионе "Динамо" прошла встреча между "Командой Н-ского завода", собранной из находившихся тогда в городе игроков ленинградских клубов "Зенит" и "Спартак", и командой "Динамо". Спортсмены были истощены, в перерыве они даже отказывались садиться, опасаясь, что не смогут встать. Матч закончился победой "Динамо" со счетом 6:0, игроки уходили с поля обнявшись, помогая друг другу. Репортаж о встрече транслировался по радио одновременно на русском и немецком языках.

Блокадный матч стал одним из символов мужества ленинградцев в годы блокады. 70 лет спустя - 31 мая 2012 года, на стадионе "Динамо" открыли памятник, посвященный его участникам.