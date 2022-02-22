Авторы фильма "Брат во всем" встретятся со зрителями на показах картины в городах России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Фильм Александра Золотухина "Брат во всем", мировая премьера которого состоялась недавно на 72-м Берлинском международном кинофестивале, готовится выйти в прокат в России. Как рассказал во вторник на пресс-конференции в ТАСС продюсер фильма Андрей Сигле, показы в крупных городах страны будут сопровождаться встречами создателей фильма со зрителями для обмена впечатлениями.

"Мы надеемся на широкий, большой прокат в России, несмотря на пандемию. В Санкт-Петербурге премьера состоится 27 февраля в "Авроре", а в Москве - 24-го, в кинотеатре "Художественный". <…> Параллельно с премьерными показами будут проводиться показы в разных городах: Новосибирск, Екатеринбург - в крупных городах. Кроме того, будут проводиться встречи со зрителями, то есть это будет не просто премьерный показ, это будет обсуждение картины со зрителем, получение какой-то обратной связи непосредственно в кинотеатрах. На мой взгляд, это очень достойная и важная часть работы по продвижению картины", - рассказал Сигле.

"Сейчас мы выпускаем нашу картину в большой мир, где она уже самостоятельно будет жить. Это такой завершающий этап профессиональной работы, когда картина везде представляется. <…> Сейчас мы завершим представление картины и будем начинать работать уже над следующим сценарием", - отметил режиссер кинокартины Александр Золотухин.

Картина "Брат во всем" - история болезненного расставания двух братьев-близнецов, которые привязанностью мешают друг другу добиться мечты - стать военными летчиками. Международная премьера фильма состоялась 13 февраля на 72-м Берлинском международном кинофестивале в рамках программы Encounters. Художественным консультантом проекта выступил Александр Сокуров. Главные роли в картине исполнили выпускники Екатеринбургского государственного театрального института Николай и Сергей Журавлевы, для которых эти роли стали дебютом в кино.

"Бюджет картины был 50 миллионов, 30 из которых дало министерство культуры - спасибо ему большое за то, что оно поддерживает такое важное молодое кино. 20 миллионов были наши собственные средства. Огромную помощь в создании данной картины нам оказало министерство обороны", - подчеркнул Сигле.