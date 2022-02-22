В Оренбуржье прошла российская премьера документального фильма про Александра Матросова

ОРЕНБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Российская премьера документального фильма "Александр Матросов. Шагнувший в бессмертие", съемки которого велись в Оренбургской области, Великих Луках и Москве, состоялась во вторник в Оренбурге. Об этом ТАСС сообщил президент Оренбургского благотворительного фонда "Евразия" Игорь Храмов, выступивший в качестве консультанта картины.

"В фильме рассказывается о существовании нескольких версий биографии Матросова, о его предшественниках и тех, кто повторил его подвиг, о том, как 19-летний курсант Краснохолмского пехотного училища стал примером для подражания сотням героев Великой Отечественной войны. Зрители узнают также об истории создания "Баллады об Александре Матросове". Это произведение написали в 1943 году в Оренбурге поэт Алексей Фатьянов и композитор Василий Соловьев-Седой", - объяснил Храмов.

Премьера в формате открытого показа собрала полный зал - около 550 человек. Первыми зрителями, как уточнил Храмов, стали учителя истории школ города, юнармейцы, историки, краеведы, работники культуры и преподаватели университетов, руководство города и Оренбургской области. Снятый российской кинокомпанией "ДокСтори продакшн" фильм представили его научный консультант журналист и историк Игорь Храмов и учитель истории Платовской средней школы им. А. Матросова Ольга Савостьянова.

Съемки картины прошли летом 2021 года в Оренбурге, Краснохолме, Платовке (Оренбургская область), Великих Луках и Москве. По словам Храмова, российская премьера документального фильма "Александр Матросов. Шагнувший в бессмертие" состоялась в день 80-летия Краснохолмского пехотного училища в Оренбурге и в канун Дня защитника Отечества.

"Оказавшись на передовой 25 февраля 1943 года, уже 27-го февраля Матросов закрыл своим телом огневую точку противника, обеспечив выполнение боевой задачи своего подразделения. Позже ему исправили дату подвига на 23 февраля - День Красной армии. Завтра, в День защитника Отечества, документальный фильм "Александр Матросов. Шагнувший в бессмертие" увидят зрители ГТРК "Башкортостан", - уточнил Храмов.

Научный консультант фильма также отметил, что увидели документальную картину и жители оренбургских сел Платовка и Краснохолм, показы для которых провели Оренбургский благотворительный фонд "Евразия" и Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей при поддержке администрации Новосергиевского района и управления по культуре и искусству администрации города Оренбурга. "В доме культуры Платовки и библиотеке Краснохолма фильм увидели школьники старших классов, их учителя, односельчане, кому интересна судьба героя Великой Отечественной войны, ушедшего на фронт из их родных мест. Все отметили сильный эмоциональный посыл картины, современность подачи, динамичность, массу интересных фактов, отточенность формулировок", - рассказал Храмов.

О подвиге Матросова

Александр Матросов, согласно публиковавшимся в советские годы биографиям, родился 5 февраля 1924 года в городе Екатеринославе Украинской ССР, однако, по мнению ряда современных исследователей, при рождении его звали Шакирьян Юнусович Мухамедьянов, и он являлся уроженцем деревни Кунакбаево Тамьян-Катайского кантона Башкирской АССР (ныне - в Учалинском районе Башкортостана).

Матросов - советский военнослужащий, Герой Советского Союза (1943 год, посмертно). Во время Великой Отечественной войны совершил подвиг: пожертвовав жизнью, бросился на амбразуру дзота противника, чем содействовал успешному выполнению боевой задачи своего подразделения.