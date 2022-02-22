Фонд кино опубликовал список лидеров кинопроизводства в России на 2022 год

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Десять компаний вошли в перечень лидеров отечественного кинопроизводства в 2022 году, сообщается во вторник на сайте Фонда кино.

В перечень лидеров, как и в прошлом году, вошли "Кинокомпания "СТВ", "ВБД Групп", "Студия "Тритэ" Никиты Михалкова, "1-2-3 Продакшн", "Централ Партнершип", "Арт Пикчерс Студия", "Марс Медиа Энтертейнмент, "Базелевс", "Водород 2011", "Дирекция кино".

Ключевым критерием отбора является зрительская оценка национальных фильмов (количество зрительских посещений фильмов кинокомпаний в кинотеатрах Российской Федерации за последние пять лет). Лидером отечественного кинопроизводства может стать только организация, существующая не менее трех лет, выпустившая в прокат более двух оригинальных фильмов за последние пять лет и не имеющая задолженностей перед Минкультуры и фондом.