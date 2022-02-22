В Петербурге отроется музей-квартира музыкального издателя и мецената Беляева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге откроется музей-квартира музыкального издателя и мецената Митрофана Беляева. После завершения реставрации, в квартире планируют организовать творческое пространство, где будут проводиться музыкальные вечера.

"Была собрана команда профессионалов, которые взялись за реставрацию, за поиск истории, за архивы. За год мы хотим здесь построить новое, интересное и привлекательное туристическое место, где будут проходить экскурсии. Есть интерес к воссозданию той самой квартиры, проведению тематических музыкальных вечеров", - заявил президент Союза частных музеев и коллекционеров России Семён Жильцов.

Планируется воссоздать квартиру в том виде, в котором она находилась, когда здесь жил Беляев, а также использовать новейшее оборудование с технологией дополненной реальности. Музей создается за счет частных средств под эгидой Союза частных музеев и коллекционеров России.

Реставрационные работы начнутся в марте, а завершить их планируют ко дню рождения Беляева - 22 февраля 2023 года. Инициаторы проекта надеются, что музей станет уникальным творческим пространством на культурной карте Санкт-Петербурга.