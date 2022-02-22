Музей МХАТ представил выставку работ театральных художников Вильямса и Понсова

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Музей Московского художественного академического театра (МХАТ) в Москве подготовил выставку, посвященную творчеству двух театральных художников - Петра Вильямса и Алексея Понсова.

Экспозиция получила название "Родственные души - П. Вильямс и А. Понсов". Поводом для выставочного проекта послужила передача Владимиром Понсовым в дар музею произведений своего отца. Это 202 предмета из творческого наследия Алексея Понсова, часть из которых вошла в экспозицию, а другая часть была помещена в музейный фонд.

"Мы выражаем огромную благодарность Владимиру Алексеевичу [Понсову], - сказала директор музея Софья Грачева на презентации выставки во вторник. - Это очень редкий случай по нынешним временам, когда передается такая большая коллекция документов и художественных произведений в государственный музей".

Как сообщила куратор выставки Марфа Бубнова, помимо предметов, переданных сыном Понсова, на выставке представлены произведения Петра Вильямса, связанные с пьесой М. Уоткинса "Реклама". Это была первая постановка, над которой работал художник в Московском Художественном театре. Кроме того, из фондов были взяты уже имевшиеся в распоряжении музея оформительские решения Алексея Понсова для спектакля "Лермонтов", который также стал его первым спектаклем в этом театре. Выставка будет работать до 20 марта этого года.

Заслуженный работник культуры РСФСР и заслуженный деятель искусств РФ Алексей Понсов оформил более 50 спектаклей, девять из них - в Московском Художественном театре. Он также был технологом и преподавал в Школе-студии МХАТ.

Советского художника Петра Вильямса объединяла с ним не только работа в Московском Художественном театре, но и родственные связи. Вильямс был одним из основателей Общества художников-станковистов. В 1944 году был удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР. Автор картин "Автопробег", "Акробатка", портретов Всеволода Мейерхольда, Константина Станиславского, Дмитрия Шостаковича и других. С 1941 по 1947 годы был главным художником Большого театра.