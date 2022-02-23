Драма "Бессмертные" выйдет в двух онлайн-кинотеатрах

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Драма "Бессмертные" режиссера Тиграна Кеосаяна выходит в прокат 23 февраля - в День защитника Отечества - в российских онлайн-кинотеатрах KION и Premier. После премьеры на этих площадках картину о четверых друзьях, прошедших войну в Афганистане, покажет телеканал НТВ.

На презентации фильма Кеосаян рассказал ТАСС, что, увидев сценарий, не мог не снять этот фильм. "С возрастом ты понимаешь, что, если ты хочешь что-то сделать - написать, снять, экранизировать, - нет ничего важнее одного чувства: я не могу этого не сделать", - сказал он.

Выступая перед зрителями, режиссер отметил, что фильм повествует о его поколении. "Нельзя снимать неправду о себе", - подчеркнул он.

"Бессмертные" - картина о четырех друзьях, которые, выжив на войне в Афганистане, пытаются адаптироваться к мирной жизни. Они встречаются спустя 20 лет на кладбище после похорон одного из товарищей. Сценарий стал последней работой российского писателя и актера Ильи Рубинштейна, который умер в 2020 году.

Съемки драмы проходили в Москве и Ярославле. Главные роли в ней исполнили Сергей Пускепалис, Юрий Стоянов, Роман Мадянов, Федор Добронравов и другие артисты.