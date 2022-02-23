Петербургский "Мюзик-Холл" покажет премьеру мюзикла "Остров сокровищ"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Приключенческий мюзикл "Остров сокровищ" по мотивам одноименного романа Роберта Стивенсона впервые будет сыгран в среду в театре "Мюзик-Холл". Спектакль адресован в первую очередь юным зрителям, однако, как считают его создатели, очень располагает к семейному посещению.

"Задача нашего театра - формировать новую публику, воспитывать думающих зрителей, в том числе среди самой юной аудитории. Мюзикл "Остров сокровищ", в котором рассказывается о базовых нравственных ценностях, помогает нам двигаться в этом направлении", - сказал на пресс-конференции музыкальный руководитель спектакля маэстро Фабио Мастранджело, признавшийся, что сам зачитывался в юности этим романом. В основу спектакля положена музыка композитора Евгения Загота, созданная в соавторстве с Леонидом Головко и Андреем Косинским.

Сохранив основные сюжетные линии пиратского бестселлера, создатели новой версии дополнили ее темой первой любви. "Изначально "Остров сокровищ" - сугубо пиратская история. Наш спектакль о взрослении, о превращении мальчика в мужчину. И в нашей версии появляется женский образ, который обогащает спектакль - девочка Эмми, возлюбленная главного героя", - рассказала режиссер-постановщик мюзикла Анастасия Удалова.

Хореографию спектакля выстроил Владимир Романовский, известный своими постановками в театре и на телевидении. Большой вклад в создание динамичного сценического образа спектакля внесли художник-постановщик Денис Гулицкий и видеорежиссер Вадим Дуленко.

Сценические бои, драки и фехтовальные схватки поставлены известным специалистом в области театрального боя Марией Добровольской. В спектакле участвуют артисты балета театра "Мюзик-Холл".