Умер рок-певец Марк Ланеган

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Американский певец Марк Ланеган умер во вторник в возрасте 57 лет в своем доме в Ирландии. Об этом говорится в официальном аккаунте исполнителя в Twitter.

"Наш любимый друг Марк Ланеган ушел из жизни сегодня утром в Килларни в Ирландии. Любимому певцу, автору песен, писателю и музыканту было 57 лет", - говорится в сообщении. Никаких дополнительных деталей по поводу причин смерти музыканта не называется.

Ланеган родился в 1964 году в городке Элленсбург в штате Вашингтон. За свою музыкальную карьеру он выступал в ряде коллективов, в том числе сотрудничал с различными группами, например, Queens of the Stone Age. Вместе с американским певцом Грегом Дулли основал группу The Gutter Twins, с которой записал два альбома, а также выступал вокалистом в английской группе Soulsavers.

В рамках своей сольной карьеры певец с характерным низким и хриплым голосом записал 12 альбомов, последний из которых, Straight Songs of Sorrow, вышел в 2020 году. За свою манеру очень мало говорить на сцене поклонники в шутку прозвали его "музыкальным автоматом". Исполнитель раз за разом подтверждал это прозвище, предпочитая на своих концертах делать упор на песни, а не на разговоры с публикой.

Ланеган был автором нескольких книг. Так, в 2021 году в книге "Дьявол в коме" он описал, как заразился коронавирусом и был госпитализирован в больницу ирландского графства Керри, в котором и проживал.

Соболезнования близким Ланегана и поклонникам его творчества уже выразили ряд известных музыкантов. "Покойся с миром, старина. Воистину. Все больше самых лучших людей уже не с нами", - написал американский диджей, композитор и певец Моби. Американский певец Игги Поп в свою очередь признался в "самом глубоком уважении" к Ланегану. А сооснователь британских групп Joy Division и New Order Питер Хук назвал Ланегана "милым человеком". "Он прожил бурную жизнь, о которой многие из нас могли только мечтать", - сообщил он.