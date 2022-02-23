В Красноярске более 6 тыс. человек в условиях пандемии посмотрели картину "Святая Русь"

КРАСНОЯРСК, 23 февраля. /ТАСС/. Выставку картины Михаила Нестерова "Святая Русь", которая впервые прошла в Красноярском художественном музее имени В. И. Сурикова, в условиях ограничений по коронавирусу посетили 6,3 тыс. человек. Об этом ТАСС рассказал директор музея Владимир Лузан.Картина "Святая Русь" считается одним из главных живописных произведений Серебряного века русской культуры. Выставка открылась в конце ноября прошлого года.

Картина "Святая Русь" считается одним из главных живописных произведений Серебряного века русской культуры. Выставка открылась в конце ноября прошлого года.

"Работа Нестерова "Святая Русь" отправилась домой в Государственный Русский музей. За время выставки насчитали 6,3 тыс. посетителей. В условиях пандемии это много. Первые полтора месяца, когда ввели QR-коды, посещаемость существенно снизилась, потом восстановилась", - сказал Лузан.

В Красноярск картину везли из Санкт-Петербурга на специальном транспорте, в котором установлены системы, поддерживающие определенную температуру, пневмоподвеска для мягкого движения и датчики слежения. Картина находилась в специальном боксе, в котором установлен двойной слой защиты. В пути ее сопровождала вооруженная охрана.

"Святая Русь" была показана широкой публике на персональной выставке художника в 1907 году в Петербурге. Она понравилась императору Николаю II, но в обществе была воспринята неоднозначно. Прямо с выставки произведение было приобретено для Музея императорской академии художеств.

В 1909 году картину отправили на международную выставку в Мюнхен, где она получила золотую медаль первой степени и была воспроизведена во многих зарубежных изданиях. В 1921 году "Святую Русь" передали в Русский музей. Первоначально она была в экспозиции, но в конце 1920-х годов произведение было убрано в фонды, где находилось до конца 1980-х годов, а затем стало вновь доступно для посетителей музея.