Российские цирковые артисты завоевали главный приз фестиваля "Золотой слон" в Испании

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российские цирковые артисты, гимнасты на ремнях Дмитрий Ефремкин и Елена Мизенина получили высшую награду фестиваля "Золотой слон" в Испании за номер "Анна" по мотивам произведения Льва Толстого. Члены жюри аплодировали исполнителям стоя, сообщила в среду пресс-служба Росгосцирка.

"Наши артисты стали обладателями высшей золотой награды международного циркового фестиваля, взяли два "серебра" из трех и получили спецпризы. Это говорит о высочайшем уровне отечественной цирковой школы, о том, что российский цирк востребован в мире. Я испытываю огромную гордость за наших артистов!" - передает пресс-служба слова генерального директора Росгосцирка Сергея Белякова.

В Росгосцирке также уточнили, что второе "золото" получили воздушные гимнасты Московского цирка Никулина Егор и Лючия Сухоруковы. Серебряные награды получили акробаты на батуте под руководством Николая Грушина за номер "Венецианский карнавал" (Росгосцирк), воздушные гимнасты под руководством Владислава Дулича и их "Коронация" (Росгосцирк), а также артисты номера "Белый полет" под руководством Карена Еганяна (Большой Московский цирк), добавили в пресс-службе.

Артисты Росгосцирка, представившие номер "Венецианский карнавал", получили также специальный приз от "Цирка Дю Солей". Награду от визуального жюри получил жонглер Илья Иванцов с номером "Волна". Кроме того, организаторы фестиваля отдельно отметили балет Королевского цирка Гии Эрадзе.

В пресс-службе уточнили, что фестиваль "Золотой слон" в испанской Жироне состоялся в 10 раз. На главную награду претендовали 94 артиста из 13 стран.