Кустурица объявил о последнем турне на концерте в Сочи

СОЧИ, 23 февраля. /ТАСС/. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица объявил, что нынешний гастрольный тур его ансамбля The No Smoking Orchestra станет последним. В среду команда выступила на юбилейном, XV Зимнем международном фестивале искусств под художественным руководством Юрия Башмета в Сочи.

"Вы знаете, этот тур - наш farewell (по-английски "прощальный" - прим. ТАСС) тур", - сказал со сцены Кустурица. В рамках последних гастролей маэстро и его команда выступят 20 мая в московском "Главклубе".

Накануне Кустурица принял участие в открытии фестиваля "Дух огня" и задержался на пути из Ханты-Мансийска, концерт в Зимнем театре Сочи начался на полчаса позже. Музыканты появились на сцене лишь после того, как один из поклонников стал звать их по-сербски. На то, что в Сочи Кустурицу принимают, как дома, указывал и флаг Югославии, который развернули зрители.

Маэстро был очень расположен к общению с публикой, много шутил, рассказывал о своем ансамбле и песнях. The No Smoking Orchestra привез композиции из разных альбомов и саундтреки к кинохитам Кустурицы "По млечному пути", "Жизнь как чудо", "Черная кошка, белый кот".

Кустурица призывал публику подпевать и танцевать, в чем сам показывал пример. Вместе с товарищами по группе он даже спустился в зал, предварительно надев защитную маску в соответствии с противоэпидемическими мерами. Публика не отпустила его без выступления на бис.

Современная история рок-группы The No Smoking Orchestra началась в 1998 году с записи саундтрека к фильму Кустурицы "Черная кошка, белый кот" и присоединения режиссера к команде в качестве гитариста. До этого коллектив существовал с 1980-х годов под разными названиями и распадался в 1990 году из-за внутреннего конфликта, связанного с политической нестабильностью в Югославии.

О фестивале

Юбилейный Зимний фестиваль искусств проходит в Сочи с 16 по 27 февраля. В нем принимают участие как коллективы маэстро Башмета - Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", камерный ансамбль "Солисты Москвы", Всероссийский симфонический юношеский оркестр, так и приглашенные звезды: пианисты Борис Березовский, Ксения Башмет и Олли Мустонен, контратенор Макс Эммануэль Ценчич, бас-баритон Лука Пизарони, скрипачи Джузеппе Гиббони и Сергей Крылов, виолончелист Иштван Вардаи, джазовый саксофонист Игорь Бутман, актеры Сергей Гармаш, Владимир Кошевой, Евгений Миронов, Евгений Стычкин, Андрей Мерзликин и другие.