"Школа драматического искусства" отметит юбилей на гастролях

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Московский театр "Школа драматического искусства" (ШДИ), основанный в 1987 году режиссером Анатолием Васильевым, отмечает в четверг свой 35-летний юбилей. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь театра Наталья Розенбаум.

"Свой 35-й день рождения театр "Школа драматического искусства" встречает в городе Иваново на фестивале современного искусства "Первая фабрика авангарда". В гастрольной афише - два спектакля, в которых заняты разные режиссерско-актерские поколения ШДИ. Молодую режиссуру представляет Евгения Тодорова. Ее спектакль "Рулетенбургъ" по роману Ф. М. Достоевского "Игрок" поставлен к 200-летию со дня рождения великого писателя и уже завоевал несколько почетных наград. Спектакль "Орфей спускается в ад" по пьесе Теннесси Уильямса в постановке Игоря Яцко будет сыгран в день юбилея 24 февраля и станет посвящением любимому театру", - рассказала пресс-секретарь.

Комментарий об истории театра дал ТАСС художественный руководитель творческой лаборатории ШДИ, заслуженный артист РФ Игорь Яцко. "24 февраля театр открылся легендарным спектаклем "Шесть персонажей в поисках автора", и с этого дня в 1987 году началась история "Школы драматического искусства", для которой каждая работа являлась в первую очередь исследовательской, лабораторной", - отметил собеседник агентства.

По его словам, название театра - "Школа драматического искусства" - подразумевает эксперимент, поиск, постоянное развитие как самого театра, его репертуара, так и развитие его взаимоотношений со зрителем. "Все эти годы мы стремились этот день отметить каким-то значительным оригинальным творческим событием. В этот раз большая часть коллектива театра находится на гастролях в городе Иваново на фестивале "Первая фабрика авангарда", где нас прекрасно принимают. Мы надеемся, что наше присутствие здесь будет важным творческим событием и для фестиваля, и для города Иваново, и для жизни нашего театра. Потому что гастроли - это всегда особое испытание, опыт и приключение, то, без чего театр не может существовать и развиваться ", - убежден худрук творческой лаборатории ШДИ.

Он сообщил, что юбилейный сезон проходит в ШДИ под знаком молодой режиссуры, уже состоялись премьеры спектаклей трех режиссеров нового поколения, выпускников ГИТИСа, а 4 и 5 марта ожидается еще одна премьера: "Гроза. Апокриф" в постановке Евгения Закирова, студента 5-го курса мастерской Сергея Женовача.