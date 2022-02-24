Организаторы заявили, что фестиваль Башмета в Сочи проходит в штатном режиме

СОЧИ, 24 февраля. /ТАСС/. Зимний международный фестиваль искусств под художественным руководством Юрия Башмета в Сочи продолжается в штатном режиме. Об этом сообщил в четверг ТАСС исполнительный директор фестиваля Дмитрий Гринченко.

"На данный момент фестиваль проходит в штатном режиме", - сказал он.

24 февраля администрация Сочи сообщила, что количество отмененных авиарейсов из Сочи выросло до 32. Также наблюдается повышенный спрос на железнодорожные билеты в Москву.

Юбилейный Зимний фестиваль искусств проходит в Сочи с 16 по 27 февраля. В нем принимают участие как коллективы маэстро Башмета - Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", камерный ансамбль "Солисты Москвы", Всероссийский симфонический юношеский оркестр, так и приглашенные звезды: пианисты Борис Березовский, Ксения Башмет и Олли Мустонен, контратенор Макс Эммануэль Ценчич, бас-баритон Лука Пизарони, скрипачи Джузеппе Гиббони и Сергей Крылов, виолончелист Иштван Вардаи, джазовый саксофонист Игорь Бутман, актеры Сергей Гармаш, Владимир Кошевой, Евгений Миронов, Евгений Стычкин, Андрей Мерзликин и другие.

О ситуации

Президент России Владимир Путин 24 января заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны России сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

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