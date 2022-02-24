Петербургский ТЮЗ отправил письмо потомкам в 2072 год по случаю 100-летия театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Полуденный выстрел с бастиона Петропавловской крепости прозвучал в четверг в честь 100-летия со дня основания Театра юных зрителей (ТЮЗ) имени Александра Брянцева. Произвела выстрел народная артистка России Ирина Соколова, которая служит в ТЮЗе с 1963 года, передает корреспондент ТАСС.

В этот же день в театре прошла торжественная закладка сейфа с посланием потомкам - письмом от современного поколения сотрудников театра к поколению 2072 года, которое отпразднует 150-летие ТЮЗа. Миссия огласить это послание в будущее также выпала на долю Соколовой.

"Дорогие наследники, мы желаем вам любить театр так же, как любим его мы. Желаем радоваться каждому дню в искусстве. Желаем жить в зрительской любви и атмосфере истинного сотворчества. Храните наш театр, который и после вас обязательно станет настоящим домом для новых поколений на многие-многие годы!", - говорится в послании.

Особо упоминается в нем спектакль, с которого 100 лет назад началась история ТЮЗа. "На нашей сцене до сих пор идет спектакль-ровесник театра, легендарный "Конек-Горбунок". Мы надеемся, что и вам удалось сохранить эту прекрасную постановку, что она до сих пор жива и радует новые поколения юных зрителей", - написали сотрудники театра.

Сейф с посланием будет храниться в стеклянной капсуле на протяжении полувека. Через 50 лет потомки смогут его прочесть и узнать, чем жил и к чему стремился театр.

Планета ТЮЗ

Вечер завершился премьерой спектакля-концерта "Планета ТЮЗ" режиссера Василия Сазонова, который также работал над постановкой городского праздника выпускников "Алые паруса".

"Для меня было большой честью поставить такой спектакль, потому что я люблю ТЮЗ, и для меня это не чужой театр и не чужая труппа. Мы вместе придумали спектакль, который сыгран всего один раз. Но, может быть, в этом и есть его ценность. Это такой творческий подарок театра всем его зрителям, нынешним, прошлым и будущим", - сказал журналистам режиссер-постановщик.

Сценарий представления основан на подлинных документах, в том числе дневниках, воспоминаниях, выступлениях основателя театра Александра Брянцева. Зрители услышали подлинные голоса актеров и режиссеров ТЮЗа, в том числе профессора Зиновия Корогодского, руководившего театром в один из самых звездных творческих периодов - с 1962 по 1986 год. Также были показаны архивные фото и киноматериалы, многие из которых зрители увидели впервые.

Премьера первого спектакля ТЮЗа "Конек-Горбунок" состоялась 23 февраля 1922 года. В честь памятной даты 22 февраля 2022 года на площади перед театром была открыта одноименная бронзовая скульптура художника Григория Потоцкого.