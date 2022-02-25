Человек в черном. Главные треки Джонни Кэша

Джонни Кэш, человек в черном, — культовая личность в мире музыки. Он работал в нескольких направлениях — кантри, блюз, фолк-рок, рокабилли. Артист выпустил десятки альбомов, которые стали отражением жизни американцев того поколения. Музыкант родился 26 февраля 1932 года

Для многих меломанов город Мемфис связан с именем Элвиса Пресли, короля поп-музыки, ведь именно оттуда он начал свой звездный путь. Но с этим местом, как и с лейблом Sun Records (который поднял Элвиса к небесам), связано имя другого гениального музыканта — Джонни Кэша. Там он записал свои первые хиты Folsom Prison Blues и I Walk the Line. Позже он станет одним из самых известных и успешных исполнителей в жанре кантри, его пластинки разошлись тиражом более чем 50 млн копий. Его жизнь не всегда была безоблачной, у Кэша были взлеты и падения, причем некоторые из них довольно трагичны. В детстве он был, казалось бы, обычным ребенком, который не отличался ничем от других. Однако в один день он столкнулся с ужасной потерей — на лесопилке погиб его родной брат. Это событие отразилось на всей его жизни и на всем его дальнейшем творчестве. Тогда же он впервые взял в руки гитару, с которой больше не расстанется никогда. Данный контент предназначен для лиц старше 18 лет. Folsom Prison Blues

Этот трек Кэш выпустил в 1955 году, тогда у артиста была репутация плохого парня. Он увлекался наркотиками, алкоголем, частенько его арестовывала полиция, хотя никаких сроков он в итоге не отбывал. Но вот удивительно — именно заключенные в тюрьмах чувствовали с ним особую связь и особенно его любили. Folsom Prison Blues Кэш написал, когда служил в американских ВВС. Как-то его часть оказалась в городе Ландсберг-ам-Лех, где располагалась тюрьма Фолсом. А еще он посмотрел криминальный триллер "За стеной Фолсомской тюрьмы", после чего, вдохновившись, и решил написать эту композицию. Ring of Fire

Композиция считается одной из самых известных кантри-песен в мире и одним из главных хитов Джонни Кэша. А еще она хранит множество тайн, например об авторстве. Так исследователи долгое время не могли разобраться, кто же все-таки написал этот легендарный трек. Одна из версий, что автор Ring of Fire — любовница Джонни Кэша. Но другая возлюбленная (и жена) артиста утверждала, что это неправда: музыкант упомянул девушку из-за денег. Тем не менее трек был создан в один из тех периодов, когда творчество и интерес к Кэшу шли на спад — у него уже давно не было хитов, треки перестали попадать в топы чартов. Поэтому выход Ring of Fire стал важным прорывом для музыканта — она снова разожгла интерес к его кантри-музыке и сделала популярным. I Walk the Line

Это один из самых ранних треков Джонни Кэша и одно из его главных достижений. Сейчас I Walk the Line считается чуть ли не иконой кантри и совершенно точно стала одной из икон американской музыки. Текст этой песни Кэш написал вскоре после свадьбы со своей возлюбленной Вивиан Либерто. Они познакомились в 1951 году, когда Кэш проходил обучение в ВВС, ей тогда было всего 17 лет. Они провстречались три недели, а потом Кэшу пришлось уехать. Влюбленные переписывались и спустя три года наконец поженились. В этом тексте Кэш выразил своеобразный обет верности супруге, рассказав, как сильно он любит Вивиан: "Да, я потерял голову из-за тебя, но я не перехожу черту, ведь ты моя". Big River

Этот трек Кэш выпустил в 1958 году, а потом включил его в альбом с длинным названием: Jonny Cash Sings the Songs That Made Him Famous (из которого в принципе многое понятно). Большая река — это, конечно, Миссисипи, что с индейского языка оджибве так и переводится. Главный герой истории — молодой человек, который встретил девушку и влюбился в нее. Он отправился на ее поиски вниз по реке, и в какой бы город он ни прибывал, ему говорят, что девушка уже уехала. Так он путешествует, пока не смиряется с тем, что "она любит Большую реку больше, чем его". Cry, Cry, Cry

Говорят, что именно эту композицию можно считать первой успешной песней Джонни Кэша, он выпустил ее в 1955 году, и довольно быстро этот сингл разошелся тиражом в 100 тыс. экземпляров. Сам артист вскоре отправился в тур вместе с Элвисом Пресли. I've Been Everywhere

Этот трек написал не Джонни Кэш, но он стал одним из его главных исполнителей. Автор I've Been Everywhere — Джефф Мак — австралийский певец, известный кантри-артист. Эта композиция — одна из самых известных в мире кантри-музыки, ведь ее мотив и сюжет о путешествиях и странствиях, о любви к природе и девушке, отлично подходят для этого жанра. Так что нет ничего удивительного, что Кэш решил ее исполнить. Тем более у него это получилось отлично. Man in Black