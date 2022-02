Человек в черном. Главные треки Джонни Кэша

Для многих меломанов город Мемфис связан с именем Элвиса Пресли, короля поп-музыки, ведь именно оттуда он начал свой звездный путь. Но с этим местом, как и с лейблом Sun Records (который поднял Элвиса к небесам), связано имя другого гениального музыканта — Джонни Кэша. Там он записал свои первые хиты Folsom Prison Blues и I Walk the Line. Позже он станет одним из самых известных и успешных исполнителей в жанре кантри, его пластинки разошлись тиражом более чем 50 млн копий.

Тем не менее трек был создан в один из тех периодов, когда творчество и интерес к Кэшу шли на спад — у него уже давно не было хитов, треки перестали попадать в топы чартов. Поэтому выход Ring of Fire стал важным прорывом для музыканта — она снова разожгла интерес к его кантри-музыке и сделала популярным.

Композиция считается одной из самых известных кантри-песен в мире и одним из главных хитов Джонни Кэша. А еще она хранит множество тайн, например об авторстве. Так исследователи долгое время не могли разобраться, кто же все-таки написал этот легендарный трек. Одна из версий, что автор Ring of Fire — любовница Джонни Кэша. Но другая возлюбленная (и жена) артиста утверждала, что это неправда: музыкант упомянул девушку из-за денег.

Это один из самых ранних треков Джонни Кэша и одно из его главных достижений. Сейчас I Walk the Line считается чуть ли не иконой кантри и совершенно точно стала одной из икон американской музыки.

Этот трек Кэш выпустил в 1958 году, а потом включил его в альбом с длинным названием: Jonny Cash Sings the Songs That Made Him Famous (из которого в принципе многое понятно). Большая река — это, конечно, Миссисипи, что с индейского языка оджибве так и переводится. Главный герой истории — молодой человек, который встретил девушку и влюбился в нее. Он отправился на ее поиски вниз по реке, и в какой бы город он ни прибывал, ему говорят, что девушка уже уехала. Так он путешествует, пока не смиряется с тем, что "она любит Большую реку больше, чем его".

Cry, Cry, Cry