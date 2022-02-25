Швыдкой назвал отмену выступлений российских артистов за рубежом непродуктивной

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Отказ нью-йоркского зала "Карнеги-холл" от выступлений российского дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева не отразится на их репутации выдающихся деятелей культуры. Россия, в свою очередь, не будет отказываться от контактов в сфере культуры и науки, сообщил в пятницу специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"От этого они не становятся менее значительными, выдающимися музыкантами. Мне кажется, что такой подход, несмотря на нынешний военно-политический контекст, все-таки непродуктивен", - сказал Швыдкой.

Он подчеркнул, что Россия остается открытой для взаимодействия в сфере культуры, образования и науки.

"Россия не закрывает двери ни для каких культурных акций, ни для какого научного и образовательного обмена, так же, как и контактов между людьми, - отметил спецпредставитель президента. - Мы считаем, что культура, искусство не должны быть заложниками санкций и политических ситуаций".

Швыдкой также прокомментировал требование министра культуры Литвы Симонаса Кайриса об увольнении режиссера Римаса Туминаса из созданного им Вильнюсского малого театра.

"Я не хочу вмешиваться во внутренние дела суверенного государства как официальное лицо российской стороны, но как театровед я могу сказать, что Римас Туминас - один из самых важных, самых влиятельных режиссеров современной театральной жизни и в Европе, и в мире. И лишаться его вряд ли очень разумно, с моей точки зрения, - сказал он. - Все хотят мира. Его, прежде всего, хотят и граждане России, и граждане Донецка и Луганска так же, как и граждане Украины. Сегодня крайне неразумно ставить международную культурную деятельность в зависимость от современной военно-политической обстановки".

О ситуации

Концертный зал "Карнеги-холл" в Нью-Йорке сообщил, что Валерий Гергиев не будет руководить Венским филармоническим оркестром на трех концертах на этой неделе. Площадка также отменила участие Дениса Мацуева в пятничном концерте. Миланский театр "Ла Скала" потребовал от Гергиева выступить с призывом к мирному разрешению ситуации вокруг Украины. В противном случае это может обернуться отстранением его от выступлений с оперой "Пиковая дама", которая пройдет на сцене с 5 по 13 марта.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.