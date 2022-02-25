В Омском музее им. Врубеля стартовал выставочный проект, посвященный двухсотлетию региона

ОМСК, 25 февраля. /ТАСС/. Крупный выставочный проект, посвященный двухсотлетию Омской области, открылся в пятницу в здании Генерал-губернаторского дворца - корпуса Омского музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля.

Проект включает в себя три выставки. Первые две объединяет образ скачущего всадника, который был изображен на гербе нового сибирского региона, третья рассказывает о декоративно-прикладном искусстве XVI-XX веков.

"Сегодня мы представляем большой выставочный проект, который посвящен 200-летию Омской области. Он реализован здесь, во дворце генерал-губернатора Западной Сибири и Степного края, откуда шло управление этими огромными территориями. Взор наших предшественников был устремлен на восток и, наверное, именно поэтому на гербе Омской области красуется всадник в азиатских одеждах", - сказала на церемонии открытия выставок директор музея Фарида Буреева.

Первая выставка - "В красном поле на белом коне" - рассказывает о законах геральдики, о геральдических знаках Сибири и о смыслах, заложенных в символику Омской области и Омска в прошлом и настоящем. Вторая экспозиция - "Всадники земли и неба в искусстве древнем и современном" - представляет образы всадников в живописи, графике, скульптуре, предметах археологии и декоративно-прикладного искусства.

Так, здесь представлены терракотовые статуэтки I-II веков, найденные на территории Северного Причерноморья, слепки с античных камей, археологические находки эпохи Средневековья (X-XII века) Омского Прииртышья. Тему продолжают русские иконы, бронзовое литье и эмалевые миниатюры XIX века, полотна русских художников, включая листы редко экспонируемой графической серии Натальи Гончаровой "Мистические образы войны" (1914), в числе которых "Александр Невский", знаменитые монахи-воины "Пересвет и Ослябя", аллегорическое изображение смерти "Конь Блед" и др.

На третьей экспозиции зритель увидит более 200 произведений живописи, графики и скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства (мебель, часы, канделябры и вазы) конца XVI - XX веков, работы современных художников России и Казахстана. Как уточнили ТАСС в пресс-службе музея, этот проект связан с юбилеем более опосредованно, и вместе с тем более глубоко. "Периодически становясь столицей огромных территорий, Омск был крайне эксцентричным. Все эти земли были своего рода фронтиром - местом, где встречались разные культуры, противоборствуя и взаимообогащаясь. Об этом и рассказывает выставка", - сказал собеседник агентства.

История региона

Омская область была создана в 1822 году указом императора Александра I "О разделении сибирских губерний на Западное и Восточное управления". Согласно документу новый сибирский регион был учрежден в составе Западно-Сибирского генерал-губернаторства. В Омскую область вошли внутренние округа Петропавловский, Семипалатинский, Усть-Каменогорский (территория современного Казахстана) и Омский, а также семь внешних округов.

В 1838 году Николай I своим указом ликвидировал новое территориальное образование, при этом сам Омск стал столицей Западно-Сибирского генерал-губернаторства. Снова свое название регион получил уже в 1934 году. Тогда Омская область, в которой сегодня 32 района, простиралась от границ Казахстана до Карского моря и была одним из крупнейших регионов СССР, состоящем из 67 районов.