Министр культуры Латвии решил расторгнуть соглашение о сотрудничестве с Минкультом России

РИГА, 25 февраля. /ТАСС/. Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис в пятницу заявил, что принял решение в одностороннем порядке расторгнуть соглашение о сотрудничестве в сфере культуры с министерством культуры России.

"С учетом военной агрессии России против Украины я принял решение разорвать в одностороннем порядке подписанное в 2002 году соглашение между министерством культуры Латвийской Республики и министерством культуры Российской Федерации о сотрудничестве в культуре. Я сообщил об этом министру иностранных дел, призвав по дипломатическим каналам информировать министерство культуры Российской Федерации", - написал он в Facebook.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.