Мировая премьера спектакля "Ибсен. Recycle" прошла на фестивале Башмета в Сочи

СОЧИ, 25 февраля. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. XV Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета представил в Сочи новый музыкально-драматический спектакль по пьесам Генрика Ибсена "Пер Гюнт" и "Бранд".

"Мы решили соединить две пьесы - "Пер Гюнт" и менее известную "Бранд" - на тему того, что герои, будучи одержимы какой-то идеей, стремятся к своей цели, презирая все другие жизненные возможности, которые близки, например, мне: любить и быть любимым. Ради своей идеи они готовы перешагнуть даже через человеческие жизни", - рассказал журналистам режиссер спектакля "Ибсен. Recycle" Павел Сафонов.

Помнить о любви

Герой постановки - Бранд в исполнении артиста Вахтанговского театра Антона Лызо. По сюжету он становится участником эксперимента, в котором его ценностные установки, позволявшие защищать и оправдывать себя, оказываются разрушены. Он встречает персонажей, которых он бросил, обидел или даже погубил ради своей цели, и переосмысливает поступки.

Илья Шакунов играет демиурга, который так описывает главного героя: "богач в валюте воли, но обанкротился в любви". Анна Банщикова, Анастасия Мишина и Ольга Ломоносова играют женщин, к чувствам которых он относился с особой жестокостью. "Мы хотели создать образ матери, которая является герою с предостережением, а он не слышит ее, как мы обычно не слышим своих матерей. Образ, который напомнит, что надо вовремя услышать своих близких", - заметила Банщикова. "Моя героиня - всеобъемлющая, всепрощающая любовь настоящей женщины", - рассказала Ломоносова.

"На уровне последнего кадра, с которым хочется оставить зрителей, правда простоты. В этой простоте и ясности было больше смысла, чем во всех навороченных идеях главного героя перекроить мир, добиться гиперстерилизованной религиозно-фанатичной догмы. Не надо упускать мгновения жизни, и тогда ты будешь сильнее", - пояснил режиссер.

Мрачную обстановку спектакля поддерживает музыка Валерия Воронова в исполнении камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением маэстро Башмета. Такое сопровождение, по признанию артистов, особенно их вдохновляло. "Это что-то невероятное, помогает "взлететь" над происходящим", - поделилась Ломоносова, для которой это уже третий спектакль на стыке жанров после "Корабля влюбленных" и "Фантастической Кармен".

"Мне кажется, для Ибсена не свойственна сентиментальность, он это даже отрицает. У него такая "живая жизнь", которая часто бывает катастрофически сложной, нетеатральной. Моей задачей было попасть в это настроение и состояние, - отметил композитор. - Времени на работу было месяца полтора".

Сафонов выразил надежду, что следующий показ спектакля состоится на фестивале Башмета в Ярославле в мае.

О фестивале

Юбилейный Зимний фестиваль искусств проходит в Сочи с 16 по 27 февраля. В нем принимают участие как коллективы маэстро Башмета - Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", камерный ансамбль "Солисты Москвы", Всероссийский симфонический юношеский оркестр, так и приглашенные звезды: пианисты Борис Березовский и Ксения Башмет, контратенор Макс Эммануэль Ценчич, бас-баритон Лука Пизарони, скрипачи Джузеппе Гиббони и Сергей Крылов, джазовый саксофонист Игорь Бутман, актеры Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Евгений Стычкин и другие.