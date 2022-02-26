Произведения 29 русских художников из собрания Эрмитажа представили на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Работы 29 русских художников XIX - начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа - Карла Брюллова, Василия Перова, Ивана Крамского, Николая Ге, Бориса Кустодиева и других - представили на выставке в культурно-просветительском центре "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС. Несколько картин при этом выставляются впервые после атрибуции.

"Этот портрет (портрет купца Т.С. Морозова) был то самое "моделло", лучше так назвать, с которого [Валентин] Серов сделал несколько повторений - уже с руками и подписные, <…> это первое выступление этой картины на этой выставке, как и произведения, которое мы прописываем Борису Михайловичу Кустодиеву - [Портрет купца А.Г. Елисеева]", - рассказал куратор проекта, ведущий научный сотрудник Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Юрий Гудыменко.

Также здесь впервые после масштабной реставрации выставили "Портрет Н.А. Охотникова" Карла Брюллова - реставрационные работы прошли специально к выставке. "У нас появилось маленькое открытие в связи с этим, потому что бумага, которая оклеивала по периметру <…> этот портрет (для того, чтобы он не терся краями о раму), была удалена. И мы увидели во второй строчке подписи (было непонятно, <…> там скорописью что-то было написано - наверху дата, внизу монограмма, а посередине странные какие-то буквы): <...> половинка первой буквы раскрылась - <…> картина была написана в Неаполе, как раз в летние месяцы 1827-го года, когда Брюллов оттуда выезжал в Помпею, когда у него зародилась мысль об его основной картине - "Последний день Помпеи", - поделился Гудыменко.

Он также уточнил, что собранная экспозиция отражает эволюцию портретного жанра за сто лет с 1812 года. При этом часть из представленных произведений находятся в фондах Государственного Эрмитажа, и их нельзя увидеть в постоянной экспозиции музея, поэтому выставка в Екатеринбурге будет интересна широкому кругу людей. Также организаторы проекта подготовили специальный каталог о представленных работах. Выставка продолжит работу до 18 июля.

"Эрмитаж - Урал" в Екатеринбурге начал принимать посетителей 3 июля 2021 года. Екатеринбург занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа - в июле 1941 года из Ленинграда на Урал двумя эшелонами эвакуировали 1,118 млн экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности вернули в Ленинград, а в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску подарили более 200 спасенных предметов.