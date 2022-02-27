Мишустин поздравил Авангарда Леонтьева с 75-летием

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста России Авангарда Леоньтева с 75-летием. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Зрители любят вас, восхищаются вашими творческими работами на театральных подмостках и в кинематографе, а также замечательными поэтическими программами. Педагогика - еще одна грань вашего таланта. Вы открыли путь в профессию многим артистам, которые стали настоящими звездами, завоевали признание публики. Желаю вам удачи во всем, вдохновения, крепкого здоровья и благополучия", - говорится в телеграмме.

Премьер-министр отметил уникальное дарование артиста и блестящее владение актерской профессией, которое помогает Леонтьеву играть искренне и вдохновенно.

Авангард Леонтьев снялся в десятках фильмов, в числе киноработ с его участием - "Несколько дней из жизни И. И. Обломова" (1979), "Маленькие трагедии" (1979), "Тайна Эдвина Друда" (1980). "Месье Ленуар, который…" (1983), "Утомленные солнцем" (1994), "Сибирский цирюльник" (1998), "Есенин" (2005), "Русская игра" (2007), "Охотники за бриллиантами" (2011), "Время первых" (2017), "Приказ" (2020).