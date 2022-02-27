В Москве прошел фестиваль осетиноязычного мультфильма

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 февраля. /ТАСС/. Фестиваль осетиноязычного мультфильма впервые прошел в Москве. Об этом ТАСС сообщил инициатор проведения фестиваля и перевода мультфильмов, представитель общественной организации "Ирон Федерация" Тамерлан Цгоев.

"Сегодня в культурном центре московской осетинской общины провели этап Фестиваля осетиноязычного мультфильма. Мероприятие прошло в рамках проекта "Родная анимация", поддержанного президентским фондом культурных инициатив. Гостями фестиваля стали в том числе самые маленькие зрители - дети представителей осетинской диаспоры Москвы, которые ходят на уроки осетинского языка. В столь непростое для страны время нам вдвойне необходимы мирные события и поводы", - сказал Цгоев.

По итогам мероприятия "Ирон Федерация" передала осетинской общине Москвы готовую осетиноязычную анимационную продукцию и предоставила доступ к ее скачиванию с ранее созданного облачного сервиса.

Подобное мероприятие планируется провести в марте и в Санкт-Петербурге.

Озвученные в рамках проекта мультфильмы в качестве методического материала впоследствии будут распространяться в образовательных учреждениях как в Северной, так и в Южной Осетии.

Осетинский язык относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков и вместе с ягнобским является одним из двух сохранившихся до нашего времени северо-восточно-иранских языков. В настоящее время во Владикавказе, где проживает более половины населения Северной Осетии, лишь 10-20% первоклассников-осетин владеют родным языком.