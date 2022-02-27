Культурное пространство "ГЭС-2" в Москве закрывает выставки в текущем сезоне

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Постоянная площадка фонда V-A-C в России дом культуры "ГЭС-2" приняла решение завершить свои выставки и закрыть проекты в этом сезоне в сложившейся ситуации.

"Работу заканчивают все выставки текущего сезона, а также мероприятия публичной программы", - говорится в сообщении пресс-службы в воскресенье.

При этом здание культурного пространства можно будет посетить. Для гостей "ГЭС-2" будут открыты семейная мастерская для детей и взрослых, библиотека, ресторан и кафе. "Для всех желающих доступны медиаторские туры, которые познакомят с архитектурой и историей пространства, центр художественного производства "Своды" продолжит свою работу и открыт для художников программы", - добавила пресс-служба.

Функционирование палаццо Дзаттере фонда V-A-C и работа над проектами в Венеции также приостановят, говорится в сообщении.

Ранее о приостановке работы над выставками и переносе их на неопределенное время объявил музей современного искусства "Гараж".

Дом культуры "ГЭС-2" расположен в здании бывшей городской электростанции, открытой в 1907 году на Болотной набережной в центре Москвы. Фонд V-A-C приобрел его в 2015 году. Историческое здание бывшей электростанции было отреставрировано по проекту архитектурного бюро Ренцо Пьяно. В доме культуры "ГЭС-2" есть пространство для встреч и общения, кинотеатр и концертный зал, библиотека, магазины, ресторан и кафе, детская площадка, мастерские, студии и резиденции художников, выставочные залы, аудитории для публичных мероприятий и двухуровневая парковка с зарядными станциями для электромобилей.