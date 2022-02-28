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Фильм "CODA: Ребенок глухих родителей" завоевал главную премию Гильдии киноактеров США

В категориях "лучшая мужская главная роль" и "лучшая женская главная роль" обладателями премии стали Уилл Смит в фильме "Король Ричард" и Джессика Честейн в картине "Глаза Тэмми Фэй"

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Фильм "CODA: Ребенок глухих родителей" Сианы Хедер получила в воскресенье главную награду Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award, SAG).

В категориях "лучшая мужская главная роль" и "лучшая женская главная роль" обладателями премии стали Уилл Смит в фильме "Король Ричард" (King Richard) о теннисистках сестрах Серене и Винус Уильямс и Джессика Честейн в картине "Глаза Тэмми Фэй" (The Eyes of Tammy Faye, 2021) соответственно.

Гильдия киноактеров США - созданный в 1933 году профсоюз, представляющий интересы артистов кино и телевидения и других работников этой индустрии. Свою премию организация учредила в 1995 году. С тех пор она каждый год проводит церемонию вручения почетных наград за выдающиеся достижения в области актерского мастерства.

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