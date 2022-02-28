Швыдкой: сотрудничество РФ со странами СНГ, Латинской Америки и Китаем не прервется

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Текущая международная обстановка не угрожает культурному сотрудничеству России со странами СНГ, Латинской Америки, Китаем, Индией и Вьетнамом. Об этом заявил в понедельник ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Что касается контактов в сфере культуры со странами Содружества, с такими странами, как Китай, Индия, Вьетнам, с латиноамериканскими странами, думаю, они, безусловно, сохранятся, - сказал Швыдкой. - Российская многонациональная культура по-прежнему будет играть роль в мире".

Спецпредставитель президента напомнил, что Россия ни с кем не прерывает гуманитарные контакты по собственной инициативе. "Мы не прерываем ни с кем по собственной инициативе культурные, образовательные, научные контакты. Если зарубежные партнеры принимают такое решение, то это наносит ущерб не только нам, но и им", - отметил он.

"При всем драматизме сегодняшней ситуации нужно было бы очень тщательно взвешивать шаги, которые не прерывали бы те позитивные контакты в сфере культуры, образования и науки, которые наработаны десятилетиями и существовали даже в эпоху холодной войны", - подчеркнул Швыдкой.

Он также выразил надежду, что когда спадет политический накал, откроются новые возможности для международного культурного сотрудничества. "Я надеюсь, что пройдет пик обострения отношений с европейскими странами, с североамериканскими странами, и откроются новые перспективы", - сказал спецпредставитель главы государства.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.