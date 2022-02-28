Швыдкой объяснил позицию театра "Метрополитен-опера" зависимостью от спонсоров

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Решение театра "Метрополитен-опера" о приостановке сотрудничества с артистами и учреждениями, которые связаны с российскими властями, может быть связано с позицией их спонсоров. Об этом заявил в понедельник ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Ранее генеральный директор "Метрополитен-опера" Питер Гельб заявил, что театр приостановил работу с артистами и учреждениями, которые связаны с российскими властями, до прекращения специальной военной операции на Украине.

"Понятно, что такие крупные институции, как "Метрополитен-опера", зависят от спонсоров, того, насколько спонсоры будут готовы финансировать их деятельность. А спонсоры, в свою очередь, зависят от политической ситуации", - сказал Швыдкой.

Спецпредставитель президента также прокомментировал решение французского хореографа Лорана Илера покинуть пост художественного руководителя балетной труппы Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

"Художники вообще люди эмоциональные, и они реагируют на любые события несколько иначе, чем люди нетворческих профессий. Второе: у каждого из них творческий рынок находится не только в России, но и за ее пределами, в том числе в Европе и Америке. Каждый из них выбирает, где он сможет и лучше творчески реализоваться, и получить большую материальную компенсацию. Мы должны все это понимать", - заметил он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.