Худший из лучших. Почему все так ненавидят и любят Bon Jovi

Джон Бон Джови — спорная фигура. С одной стороны, мы все знаем суперпопулярные треки группы Bon Jovi в духе Living On A Prayer, You Give Love A Bad Name, Bad Medicine, но они были написаны не членами группы, а музыкантом и продюсером Десмондом Чайлдом. В 2018 году, когда составляли рейтинг лучших из представленных в Зале славы рок-н-ролла, Bon Jovi заняла низшую строчку. Критики говорили о том, что они не выпустили ни одного хита за последние 30 лет, Ян Веннер, издатель журнала Rolling Stones, и вовсе сказал: "Что значит Bon Jovi в истории музыки? Ничего". Получается, что Bon Jovi — такие худшие из лучших. Не рок-группа, а ребята из фильма о рок-группе, вместо того чтобы заниматься музыкой, они занимались собственным имиджем и маркетингом, смело оставляя написание песен сторонним продюсерам. А сам Джон Бон Джови все это время пытался стать кинозвездой, параллельно обвиняя Стива Джобса в смерти современной музыки. Но почему же все-таки они столь популярны и любимы миллионами, почему они собирают стадионы и имеют столько фанатов? Slippery When Wet 1986–1987 Этот альбом стал третьим в дискографии группы и самым продаваемым из всех выпущенных. После выхода он провел восемь недель на первой строчке чарта Billboard, во всем мире было продано почти 30 млн копий пластинки — так альбом стал бриллиантовым. Предыдущая работа Bon Jovi, хоть и была относительно успешной, все еще не вознесла их на вершину музыкальной индустрии. Поэтому в этот раз они решили немного поменять ракурс и стали сотрудничать с Десмондом Чайлдом, профессиональным и очень талантливым автором песен.

Один из самых успешных хитов пластинки — Livin’ On A Prayer. Вообще Джон Бон Джови очень часто говорит в своем творчестве о любви. Сам он женат на Доротее Херли, с которой они знакомы со школьной скамьи. Они вместе уже больше 30 лет, вырастили четверых детей, и это одна из самых прекрасных историй любви, которая есть в шоу-бизнесе. Супруги всегда нежно отзываются друг о друге, а их привязанности нет конца. Так что в каком-то смысле Livin’ On A Prayer — это автобиографическая песня. В ней раскрывается история Томми и Джины, двух простых молодых людей. Он работает в доках, она — "вкалывает в закусочной целыми днями". Им приходится тяжело, в Штатах идут забастовки среди рабочих, денег не хватает. Но герои уверены, что, пока они есть друг у друга, они со всем справятся во имя любви.

Другой важный трек релиза — You Give Love A Bad Name, который после выхода в США сразу же взлетел на первые строчки чартов. Он был записан за неделю до Livin’ On A Prayer. Здесь тоже в основе любовь, правда, более трагическая. "Ранен в сердце, — говорит главный герой, — по твоей вине, дорогая". Все дело в том, что возлюбленная его покидает. Парень же настолько привязан к ней, что обвиняет девушку в том, что она опорочила сам смысл любви. Трек начинается сразу же с взрывного припева, который Бон Джови исполняет а капелла. Даже если вы не знали названия трека, песня легко идентифицируется по этим простым четырем строчкам. А следующий дальше роковый мотив только придает песне драйва и огня.

Crush 2000 90-е были не лучшим временем для Bon Jovi. Группа записала несколько не очень успешных среди критиков альбомов, а карьера Джона Бон Джови как актера не сулила больших надежд. Но, несмотря на все это, спустя пять лет перерыва группа принимает решение выпустить новый, седьмой альбом. Перед началом работы музыкантам пришлось поискать себе продюсера в соавторы, несколько раз сменить название будущей пластинки, а самому Джону — отказаться от сольного альбома (впрочем, временно).

Самый яркий трек, который вы знаете отсюда, — It’s My Life. До сих пор это, пожалуй, их главный хит, самый любимый трек, который перепевался миллионы раз и многократно использовался в разных фильмах. Это очень вдохновляющая и оптимистичная песня, она простая по тексту и по мотиву, ей легко подпевать. Оттого она понравилась и парням, и девушкам, и молодой, новой аудитории, и более взрослой. Сам Джон Бон Джови вкладывал туда очень простой смысл. Он писал этот трек о самом себе: "Это моя жизнь, — говорит он, — и я сам ей управляю". Кто бы знал, что такой личный мотив откликнется в сердцах миллионов. После выхода сингл возглавил хит-парады в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Румынии, в общеевропейском чарте песня заняла первую позицию, а в Англии остановилась на третьей строчке. Вскоре она была признана лучшей композицией года, как и клип на нее, который был вдохновлен фильмом "Беги, Лола, беги".

Но не все критики были благосклонны, в отличие от слушателей Bon Jovi. Например, журнал Rolling Stones дал пластинке три звезды и сравнил его с альбомами Бритни Спирс (при всем уважении к последней, это не то, на что должны быть похожи треки рок-группы). Have A Nice Day 2005 Это девятый студийный альбом группы, который не сразу распробовала публика. Хоть поначалу он и занял вторую позицию в Billboard, но за неделю продали более 200 тыс. копий альбома, а вскоре эта цифра выросла до 1,5 млн. К тому времени фанатки Джона Бон Джови, которые были без ума от его внешности и музыки в 1986 году, уже давно выросли, вышли замуж, и их жизнь изменилась. Но не творчество Bon Jovi.

Они даже спустя почти 20 лет писали и выпускали простые рок-гимны, и, с одной стороны, кажется, что это верный и надежный способ: остаться на той же дорожке, где ты уже поймал успех. Но индустрия к тому времени сделала не один крутой поворот, большая часть меломанов уже была захвачена другими направлениями, так что говорить, что Bon Jovi — это неактуально, даже немного глупо. Тем не менее тут много действительно отличных песен. Например, баллада I Want To Be Loved. С первого взгляда не сразу распознаешь, кем она была написана: рок-дедами из 80-х или какой-то молодой панк-группой вроде Green Day или Blink-182.