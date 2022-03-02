Самарскому театру оперы и балета присвоили имя Дмитрия Шостаковича

САМАРА, 2 марта. /ТАСС/. Власти Самарской области присвоили Самарскому театру оперы и балета имя народного артиста СССР Дмитрия Шостаковича, передает пресс-служба регионального правительства. Уточняется, что это было сделано для сохранения памяти композитора, который проживал в Куйбышеве (сейчас Самара) в период эвакуации с 1941-го по 1943 год.

"Самарскому академическому театру оперы и балета присвоено имя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Соответствующее постановление подписали в правительстве Самарской области. Таким образом решено увековечить память народного артиста СССР", - отметили в правительстве.

Министерству культуры и министерству имущественных отношений области поручили провести все необходимые юридические действия в связи с изменением названия театра.

Для сохранения памяти о народном артисте в 2019 году около театра в сквере площади Куйбышева открыли памятник Шостаковичу за авторством скульптора Зураба Церетели. Ежегодно, 5 марта, в день первого исполнения Седьмой симфонии композиция звучит со сцены Театра оперы и балета. В этом году, в год 80-летия первого исполнения симфонии великое произведение исполнит оркестр Большого театра.

"Накануне этой важной даты в истории отечественного и мирового искусства нашему прославленному театру оперы и балета присвоено имя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Уверен, что это и другие события, посвященные 80-летию со дня первого исполнения симфонии, станут важной исторической вехой. Сегодня, 80 лет спустя, Седьмая симфония по-прежнему сплачивает граждан России, остается для всех нас символом несгибаемости и стойкости нашего народа, мужества, отваги, патриотизма, готовности защищать нашу Родину от любой угрозы", - цитирует пресс-служба губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Дмитрий Шостакович жил в Куйбышеве с 1941 по 1943 год. Именно здесь композитор закончил работу над Седьмой (Ленинградской) симфонией - впервые она была исполнена 5 марта 1942 года в местном Академическом театре оперы и балета. Долгое время имя Шостаковича в Самаре не было отмечено. В 2004 году на доме, где жил композитор, была установлена мемориальная табличка, в 2006 году его именем была названа улица, идущая от театра, где исполнялась Седьмая симфония, до дома Шостаковича.