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Венецианская биеннале отказывает в приеме российской делегации

Биеннале пройдет с 23 апреля по 27 ноября

РИМ, 2 марта. /ТАСС/. Организаторы Венецианской биеннале решили не принимать официальную российскую делегацию. Об этом говорится в их заявлении, распространенном в среду.

Как отмечается, организаторы "не допустят на мероприятия официальные делегации, представителей институтов, связанных с российскими властями". Соответствующее решение останется в силе "по меньшей мере до тех пор, пока сохраняется нынешняя ситуация" вокруг Украины.

Биеннале, перенесенная на год из-за пандемии коронавируса, пройдет с 23 апреля по 27 ноября.

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