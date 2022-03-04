Гид по новым сериалам: бесконечный офис, этичные пираты и талантливые мошенники

Пока прокат голливудских фильмов в России приостановлен, выручают стриминги, которые не устают выпускать все новые и новые сериалы. Некоторые из них заслуживают внимания и помогают отвлечься от тяжелых мыслей. Например, комедийное шоу про пиратов от Тайки Вайтити, психологическая драма об офисном планктоне или интенсивный сериал о взлетах и падениях компании Uber. "Разделение" Можно посмотреть на Apple TV+​​​​​​​​​​​​​​

Описание Кадр из сериала "Разделение" © Apple TV+

Экспериментальная психологическая драма Дэна Эриксона о нескольких сотрудниках корпорации "Люмен", которые прошли специальную процедуру: им в мозг вживили чип, который разделяет рабочие и личные воспоминания, — на работе они помнят только об офисных делах, а дома не имеют представления о том, что делали на работе. В сериале снялись Адам Скотт, Патриша Аркетт, Джон Туртуро, Бриттни Лоуэр, а режиссерами выступили Бен Стиллер и Ифа Макардл. Шоураннер налегает на блеклую ретробюрократическую эстетику со старыми компьютерами, бесконечными белыми коридорами и практически религиозным поклонением корпоративной культуре. Создатели "Разделения" строят необычный мир, который можно интерпретировать совершенно по-разному: и как критику корпоративной Америки, и как остроумный комментарий о балансе жизни и работы, и как рассуждение о горе, и даже как своеобразную модель религиозного культа. Белое удушающее пространство стерильного офиса несколько замыливает глаз, но загадочный сюжет постепенно затягивает с головой (главное, не торопиться). "Вечеринка" Можно посмотреть на Apple TV+​​​​​​​​​​​​​​

Описание Кадр из сериала "Вечеринка" © Apple TV+

Чем может закончиться встреча выпускников? По версии сериала "Вечеринка", безобидные посиделки одноклассников, не видевших друг друга 15 лет, получают трагичный оборот. Тело популярного певца Ксавье нашли на пляже в самый разгар вечеринки. Каждый из находящихся в доме — потенциальный убийца. Комедийный сериал Кристофера Миллера — это герметичный детектив, каждая серия которого снята в разных стилях: то это инди-комедия, то триллер, то боевик — в зависимости от того, кто из героев рассказывает свою версию истории. От "Вечеринки" не стоит ждать особых откровений по детективной линии, хотя личность убийцы сложно отгадать до самого конца, зато игра с жанрами как минимум любопытна. "На взводе: битва за Uber" Можно посмотреть на "Амедиатеке"

Описание Кадр из сериала "На взводе: битва за Uber" © Пресс-служба Амедиатеки

Шоу основано на книге Майка Айзека, рассказывающей о становлении одного из самых популярных сервисов в мире — Uber — и об одном из его основателей Трэвисе Каланике в исполнении Джозефа Гордона-Левитта. С первых эпизодов создается впечатление, что сериал очень старается походить на "Социальную сеть": стремительные диалоги, которые быстро становятся похожи на воодушевляющие речи, электронный саундтрек и эксцентричный герой в старательном исполнении Гордона-Левитта. Все очень стараются, но не каждому суждено стать Дэвидом Финчером и Аароном Соркиным. Тем не менее "На взводе: битва за Uber" в любом случае ценен как поучительная история становления бизнес-империи, родившейся из желания сломать систему. Если вы любите шоу про финансовых воротил и бизнес — "Битва за Uber" для вас. Шоураннерами проекта выступили авторы "Миллиардов" Брайан Коппельман, Дэвид Левиен и Беф Шактер. "Изобретая Анну" Можно посмотреть на Netflix​​​​​​​​​​​​​​

Описание Кадр из сериала "Изобретая Анну" © David Giesbrech/Netflix

Еще одна история об экстраординарной предпринимательской жилке, на этот раз от Шонды Раймс (спродюсировала "Анатомию Грей" и "Как избежать наказания за убийство"). Анна Делви, богатая наследница с безупречным вкусом, или Анна Сорокина, уроженка города Домодедово в Московской области? Даже если вы никогда не слышали про мошенницу, которой удалось обхитрить весь высший свет Манхэттена, Netflix быстро это исправит. Проект не блещет оригинальностью. Он создан по лекалам классических сериалов про журналистские расследования и выглядит старомодным. Недостаток стиля и крепкой режиссерской руки компенсируется необычной историей российской эмигрантки, успешно притворявшейся дамой из высшего света и обокравшей банки и отели на $300 тыс. "Наш флаг означает смерть" Можно посмотреть на "Амедиатеке"

Описание Кадр из сериала "Наш флаг означает смерть" © Пресс-служба Амедиатеки

Комедийный сериал от Тайки Вайтити, который вместо вампиров теперь рассказывает про будни грозных и кровожадных пиратов. Правда, грабить и убивать им мешает высокообразованный и галантный капитан Стид Боннет (Риз Дэрби). Боннет — реальный человек, аристократ XVIII века, который устал от своей привилегированной жизни и захотел приключений. Он бросил свою семью, отказался от богатства, купил корабль и решил начать карьеру пирата. По версии шоураннера Дэвида Дженкинса, Боннет пытается стать для своей неотесанной команды эффективным менеджером: устраивает тимбилдинг и поощряет говорить о своих чувствах. Суровым покорителям морей его нововведения не очень понятны, но хочешь не хочешь всем придется притереться друг к другу на одном судне. "The Телки" Можно посмотреть на more.tv

Описание Кадр из сериала "The Телки" © Пресс-служба видеосервиса more.tv