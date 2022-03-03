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Вахтанговский театр отменил гастроли в Прибалтику, но поедет в Израиль

Директор театра Кирилл Крок отметил, что "Будапешт под вопросом только по одной причине: не потому что приезжает русский театр, а потому что небо закрыто"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Латвию и Эстонию, запланированные на весну и осень 2022 года, отменены, при этом в апреле должны состояться гастроли в Израиль, сообщил ТАСС в четверг директор театра Кирилл Крок.

"Гастроли в Ригу и Таллин отменяются. В Прибалтику должны были везти "Наш класс" и "Люся. Признание в любви", а осенью по линии "Золотой маски" - спектакль "Война и мир", - сказал он.

Также запланированы гастроли в Израиль и Венгрию. "Израиль подтверждает, все будет. Будапешт под вопросом только по одной причине: не потому что приезжает русский театр, а потому что небо закрыто", - добавил собеседник агентства.

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