Государственный Эрмитаж досрочно вернет экспонаты выставки из Эрмитажа в Амстердаме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Выставка "Русский авангард. Революция в искусстве" в выставочном центре "Эрмитаж Амстердам" досрочно завершена, начат возврат экспонатов выставки в Россию. Решение было принято Государственным Эрмитажем в Петербурге совместно с амстердамским центром-спутником в связи со спецоперацией на Украине, сообщили в четверг в пресс-службе музея.

"Выставка "Русский авангард. Революция в искусстве" в центре "Эрмитаж Амстердам" досрочно прекращает свою работу. Учитывая беспрецедентный уровень давления, с которым в нынешней политической ситуации столкнулись наши коллеги в выставочном центре "Эрмитаж Амстердам", нами было принято совместное решение досрочно завершить выставку "Русский авангард. Революция в искусстве". В рамках существующего выставочного соглашения начат процесс оформления скорейшего возврата экспонатов выставки на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Выставка должна была работать в Амстердаме до 8 января 2023 года.

Центр-спутник Эрмитажа в Амстердаме в четверг сообщил, что прекращает отношения с Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге в связи со спецоперацией на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.