В Москве открывается выставка художников театра "Итоги сезона"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Союз театральных деятелей (СТД) РФ проведет ежегодную выставку московских художников театра "Итоги сезона", которая станет 58-й по счету и открывается в пятницу в залах Всероссийского музея декоративного искусства. Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Я очень рад, что состоится выставка московских художников театра "Итоги сезона - 58". По традиции московские авторы покажут свои работы, сделанные ими в разных театрах страны и даже за рубежом", - сказал председатель СТД РФ, народный артист РСФСР Александр Калягин.

Он обратил внимание, что отдельный экспозиционный раздел посвящен творчеству выдающегося художника Сергея Бархина (умер 19 ноября 2020 года). "Это дань памяти художнику, который в соавторстве с прекрасными режиссерами создал множество спектаклей, вошедших в историю отечественной театральной культуры", - отметил глава СТД.

В экспозиции представлены репродукции эскизов (оригиналы утеряны) к последнему спектаклю Бархина "Меня нет дома" по Даниилу Хармсу в театре "Эрмитаж" в режиссуре Михаила Левитина, а также "Мизансцены и образы" к "Маленьким трагедиям" А. С. Пушкина - продолжение уникальной серии драматургических сюжетов мастера.

В выставке участвуют около 60 московских художников, осуществивших постановки в течение сезона 2020-2021 годов не только в театрах столицы, но и в театрах городов России и даже за рубежом. "Премьеры-события сезона предстанут в работах Владимира Арефьева ("Месяц в деревне", режиссер Егор Перегудов, МХТ им. Чехова); Станислава Бенедиктова ("Горе от ума", режиссер Алексей Бородин, РАМТ); Анастасии Глебовой ("Стакан воды", режиссер Борис Морозов, театр "Et Cetera); Ларисы Ломакиной ("Кармен", режиссер Константин Богомолов, Пермский театр оперы и балета); Анастасии Нефедовой ("Конек-Горбунок", режиссер-хореограф Вячеслав Самодуров, екатеринбургский театр "Урал Опера Балет"); Степана Лукьянова ("Cababasis.Damonen" (по мотивам романа Федора Достоевского "Бесы"), режиссер Борис Юхананов, театр Staatstheater Cottbus (Германия), а также в работах многих других художников", - перечислили в пресс-службе СТД.

Из истории выставки

Выставка "Итоги сезона" была создана в 1964 году при кабинете театрально-декорационного искусства ВТО (ныне - СТД РФ) по инициативе художников Александра Лушина, Вадима Рындина, Бориса Кноблока и искусствоведа Милицы Пожарской. С тех пор проходит ежегодно, сначала - в Доме актера на Тверской улице, а позже, после пожара 1990 года, - на разнообразных московских площадках: от городских картинных галерей и скромных залов до Московского выставочного зала "Новый Манеж", Московского музея современного искусства, Центрального выставочного зала "Манеж" и Новой Третьяковки на Крымском валу.

Выставка пройдет в помещении Всероссийского музея декоративного искусства, она станет 58-й по счету и будет отчетом московских художников театра за сезон 2020-2021 годов. Она продлится до 3 апреля.