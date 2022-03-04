Видеоролики о деятельности Госфильмофонда России начали показывать в московском метро

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Мини-сюжеты о деятельности Госфильмофонда России, которые расскажут пассажирам о восстановлении старых фильмов и работе киномехаников, начали показывать в московском метро. Об этом сообщила пресс-служба киноархива.

"Мы хотим рассказать не только про историю и текущую деятельность Госфильмофонда, но также необычные и занимательные факты. Московское метро по праву можно назвать феноменом городской культуры. Именно поэтому данная площадка отлично подходит для популяризации нашего богатого кинонаследия. И если после такого знакомства возникнет желание посмотреть фильмы из ведущего киноархива страны, можно дойти до кинотеатра "Иллюзион", где до сих пор ощущается атмосфера фильмов, демонстрируемых с пленки", - отметил врио гендиректора Госфильмофонда России Роман Чистяков, которого процитировали в пресс-службе.

Проект реализуется в рамках сотрудничества киноархива и московского метрополитена. Ролики, которые начали показывать на экранах метро, рассказывают пассажирам о техниках "окрашивания" старых фильмов, кинопоказах в сопровождении музыки, работе архивистов и реставраторов, а также о других подробностях деятельности архива. "Жители Москвы проводят в транспорте много времени. Чтобы оно проходило быстрее, а поездки не отнимали много сил и становились комфортнее, по задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем новые сервисы для пассажиров. На экранах метро мы транслируем не только информацию о работе транспорта, но и другие ролики, которые позволяют скоротать время в дороге, узнать что-нибудь интересное и полезное. Поэтому очень рады сотрудничеству с Госфильмофондом", - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Цикл объединит 10 эпизодов. Они также доступны на официальном YouTube-канале Госфильмофонда.