Пушкинский музей в связи с отменой QR-кодов увеличит число поступающих в продажу билетов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина увеличит количество участников мероприятий, а вместе с этим и число входных билетов в связи со смягчением ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Мы, конечно, увеличим количество участников наших мероприятий - экскурсий, лекций, детских занятий, концертов. В продажу будет поступать больше входных билетов на выставки", - приводит пресс-служба слова руководителя отдела по работе с посетителями ГМИИ имени А. С. Пушкина Марины Жучковой.

При этом Пушкинский музей продолжит поддерживать условия для соблюдения социальной дистанции, добавила она. Во избежание очередей при входе в здание музей сохранит систему посещения по сеансам и продажу билетов преимущественно в онлайн-формате.

"Отмена QR-кодов и ограничений по заполняемости в московских музеях и театрах - это, безусловно, закономерный и своевременный шаг на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Мы очень рады, что московские власти таким образом отреагировали на заявление главы Роспотребнадзора А. Ю. Поповой о необходимости смягчить ограничения, установленные для учреждений культуры", - отметила Жучкова.

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с нормализацией эпидемиологической ситуации подписал указ об отмене с 3 марта QR-кодов, введенных из-за пандемии. Также сняты все ограничения для общепита, театров, музеев, концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий, требования по социальной дистанции и заполняемости залов не более 70% для них. Ношение масок по-прежнему остается обязательным.