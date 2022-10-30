Магомаев с экрана сказал всем "Спасибо". Концерт в честь 80-летия артиста

Муслиму Магомаеву — 80 лет. И накануне в честь ушедшего таланта в столичном зале "Крокус Сити Холла" состоялся большой — под три десятка номеров — концерт, в котором были и непроходящая грусть по артисту, и восторг от знакомства с ним, и уважение к тому, что он сделал.

Интернациональная звезда и самый молодой народный артист СССР

Творчество Магомаева подлежит сравнению в считанных случаях, особенно сейчас, когда отечественная эстрада переживает застойные времена. Он стал гордостью не только азербайджанского народа, но и реализовался как кумир миллионов, как интернациональная звезда — не только в республиках, входивших СССР, где его авторитет беспрекословен, а также в Соединенных Штатах и в Италии. Поэтому вечер нес неизбежный налет ностальгии. Денис Клявер сформулировал мысль, которая прозвучала как определяющая: "Магомаев — недосягаем!".

На сцену "Крокус Сити Холла" выходили народные и заслуженные артисты Узбекистана, Азербайджана, России. Кстати, Магомаев самый молодой народный артист СССР — на момент присвоения звания ему был 31 год. Такого артиста сейчас у нас нет, но публика готова воспринимать разнообразную и одухотворенную музыку, тем более в зале, который назван в память о Магомаеве.

© Сергей Карпухин/ ТАСС

В образе Магомаева были соединены пафос, сценический напор и ощущение большого искусства, что подходило именно для его энергии, эмоциональной силы, образа, который он создавал на сцене. Это особенно стало заметно сейчас, когда чувств такого накала на эстраде просто нет. Поэтому организаторы и участники концерта пошли особым путем, они не тянулись за звездой, а рассказывали о событиях и людях.

Бодрый оркестр в фойе, избыточый мерч, стильная программа вечера с качественными фото — все это создавало правильный настрой. Концерт был построен и как мост между поколениями — от бодрых патриархов Владимира Винокура и Льва Лещенко до детского музыкального театра "Домисолька", участникам которого не занимать энергии в силу возраста.

Новые голоса в старом формате

Программа сознательно повторяла формат выступлений певца — сначала звучали арии, затем классическая эстрада, а ближе к финалу — зарубежные хиты, исполнение которых было еще одной стороной таланта Магомаева. Например, Этери Бериашвили спела "Summertime" Джорджа Гершвина, A’Studio — хит 70-х "Mamy Blue", а Заур Тутов — "Делайлу".

Всего в репертуаре певца насчитывается больше 600 номеров — выбирать было из чего. Концерт получился ровным, не создавалось ощущения поп-солянки, было понятно, как артистов разбили на группы и как должна работать режиссура. Среди выделившихся — Ольга Кормухина, спевшая героическую песню Оскара Фельцмана "Огромное небо" с мощной аранжировкой оркестра. В ее исполнении были надрыв и взволнованность, которые зал почувствовал и отозвался. Запомнилась также солистка Большого театра Тамара Касумова, которая, исполняя "Куплеты Адели" из "Летучей мыши" Иоганна Штрауса, сделала это с положенными по жанру оперетты яркими эмоциями.

Тамара Касумова © Сергей Карпухин/ ТАСС

Сюрпризом стало, когда на сцену для внука аккомпаниатора Магомаева Давида Ашкенази — Владимира Свердлова-Ашкенази — выкатили рояль. Музыкант сыграл авторские композиции, посвятив их памяти Муслима и деда.

Владимир Свердлов – Ашкенази © Сергей Карпухин/ ТАСС

По-особому выглядело выступление звезды балета Сергея Полунина — он танцевал под легендарную тему "Мелодия". Также сюрпризом, возможно, даже главным, оказалась песня "Азербайджан" — ее спел… сам Магомаев — с экрана. Винокур был "представлен" так же — Магомаевым с экрана, который потом повторно появился там, и все заслушались песней "Синяя вечность" — лучшей его песней, по мнению ведущих.

Знак качества

Вели концерт Татьяна Веденеева и Владимир Березин, радовавшие зрителей реальными историями из жизни артиста. Например, про то, что на концертах никогда не удавалось произнести имя и фамилию артиста полностью — после "Муслима" все остальное тонуло в аплодисментах. Другая запомнившаяся фраза — "Магомаев ставил на песню знак качества!". Было там и заявление, что хиты в вариантах Магомаева звучали лучше, чем оригиналы, во что охотно верится, когда видишь записи певца.

© Сергей Карпухин/ ТАСС

Журналисты бурно отреагировали на выход в антракте в фойе вдовы Магомаева Тамары Синявской. Появление певицы около пресс-волла вызвало радостный ажиотаж у публики, однако позже внимание журналистов привлек Бедрос Киркоров — пресса атаковала его с не меньшим энтузиазмом.

Говоря про аккомпанировавший певцам Симфонический оркестр "Крокус Сити Холл" под управлением заслуженного артиста России Феликса Арановского, все вспоминали про Оркестр Магомаева, в котором состояло больше 50 человек. Звезда российского джаза Николай Левиновский был среди них. Оркестр "Крокуса" звучал хорошо, но джаз не играл, а главными стали, конечно, вокалисты. Оркестру же дали полный карт-бланш только в самом начале, когда он, подчеркивая характер героя вечера, исполнил "Вальпургиеву ночь" из оперы "Фауст" Шарля Гуно.

© Сергей Карпухин/ ТАСС

В финале же вечера сцену отдали на сегодняшний день менее звездным певцам — выступили Tsoy, Григорий Чернецов, Сослан Кусов. Позже на сцену вышла сама Синявская.

Тамара Синявская © Сергей Карпухин/ ТАСС

Она поблагодарила всех: и артистов, и зрителей. "Сюрпризом" из зала, с огромным букетом цветов для Тамары Ильиничны, к ней присоединился Араз Агаларов, который построил "Крокус Сити Холл" в честь своего друга Муслима Магомаева. Зазвучала песня "Благодарю" — Магомаев последний раз за вечер появился на видео и вместе с Арно Бабаджаняном поаплодировал всем присутствующим в зале с экрана.

Концерт можно воспринять как ответ на вопрос: "Нужна ли нам, людям, высокая, большая эстрада, большие звезды или можно обойтись примитивными, упрощенными поп-жанрами?". Магомаев относится к редчайшему типу артиста: он безупречен — в имидже, мастерстве, даже в воспоминаниях о нем. Несомненно, он нес свет, но был солнцем не тихим и ласковым, а яростным и бескомпромиссным. "Крокус" показал, что, когда люди тянутся к искусству, им на душе становится лучше и радостней. Это и есть ответ на возможные вопросы, которые решаются во всем мире. Как Магомаев был больше, выше своего формального сценического образа, так и концерт позволил осознать проблемы большие, чем судьба эстрадного жанра.

Александр Волков