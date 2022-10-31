Историческая драма "Сердце Пармы" вновь возглавила кинопрокат в России и СНГ в выходные

Картина вышла в российский прокат 6 октября

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Фильм "Сердце Пармы" вновь стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 77,1 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 27 по 30 октября.

Картина режиссера Антона Мегердичева - экранизация одноименного романа Алексея Иванова - вышла в российский прокат 6 октября. Сюжет повествует о противостоянии Великого княжества Московского и уральской Пармы. На фоне этих событий русский князь Михаил полюбил юную Тиче - ведьму-ламию, способную принимать облик рыси. На долю героя выпали нелегкие испытания. Главные роли в исторической драме исполнили Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Федор Бондарчук, Елена Панова и другие.

Второе место занял приключенческий боевик "Либерея: Охотники за сокровищами" режиссера Глеба Орлова, собравший 71,3 млн рублей за период с 27 по 30 октября. По сюжету фильма при строительстве московского метро обнаруживается драгоценный оклад, доказывающий существование легендарной библиотеки Ивана Грозного. Но находка забывается на многие годы и уже в наше время попадает в руки ни о чем не подозревающего Ильи. Теперь его жизни грозит опасность, ведь за артефактом начинают охоту могущественные силы. Илья объединяется со странным незнакомцем, утверждающим, что оклад - это ключ к обнаружению библиотеки. Помочь им в поисках берется и филолог Арина. Картина вышла в прокат 27 октября, главные роли исполнили Тихон Жизневский, Алексей Серебряков и Диана Пожарская.

На третьем месте оказалась семейная приключенческая комедия "Грозный папа", собравшая 43,8 млн рублей за выходные. Фильм Карена Оганесяна и Юрия Коробейникова вышел в российский прокат 27 октября. По сюжету царь Иван Грозный, поссорившись с сыном, случайно ранит его. Жизнь царевича на волоске. Чтобы все исправить, царь с помощью волшебного гримуара хочет отправиться в прошлое. Но что-то пошло не так, и Грозный попадает в наше время, где знакомится с семьей Осиповых. Никита Осипов - неудачливый археолог и отец, который давно потерял контакт со своими детьми. Теперь царь вместе с главой семьи Осиповых отправляются в путешествие, чтобы помочь Грозному отыскать гримуар и спасти царевича. В главных ролях снялись Кирилл Кяро и Евгений Гришковец.