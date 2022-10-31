Вход в Новую Третьяковку в "Ночь искусств" будет бесплатным

В программу вошли бесплатные выставки, хореографические перформансы, лекции и квест

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Посещение Новой Третьяковки, музеев Аполлинария и Виктора Васнецовых, музея Павла и Сергея Третьяковых будет бесплатным 4 ноября во время всероссийской акции "Ночь искусств". В программу вошли бесплатные выставки, хореографические перформансы, лекции и квест, сообщает пресс-служба Государственной Третьяковской галереи в понедельник.

"Третьяковская галерея традиционно принимает участие в ежегодной культурно-образовательной акции "Ночь искусств", - говорится в сообщении. - В этот вечер посещение Новой Третьяковки, музея Аполлинария Васнецова, музея Виктора Васнецова, музея Павла и Сергея Третьяковых осуществляется по бесплатным билетам".

В галерее уточнили, что вход на выставку "Дягилев. Генеральная репетиция", которая сейчас проходит в Новой Третьяковке, будет по-прежнему платным. Тем не менее в здании галереи на Крымском валу по бесплатному билету можно будет посетить постоянную экспозицию и временные выставки: "Моя Третьяковка. Из виртуального в реальное. Часть 1", "Наталья Эльконина. Модель многомерного времени", "Снежный барс. Увидеть и сохранить", "История российского дизайна. Избранное".

К акции Третьяковская галерея готовит специальный проект "Ночь Дягилева", состоящий из серии хореографических перформансов. Представления создавались современными хореографами по мотивам трех постановок "Русского балета" Сергея Дягилева: "Послеполуденный отдых Фавна", "Весна священная" и "Петрушка", рассказали в галерее.

В малых музеях бесплатно можно будет посетить постоянные экспозиции и мероприятия, приуроченные к "Ночи искусств". Например, в музее Павла и Сергея Третьяковых посетителям будет предложено пройти квест, рассказывающий о музыкальных традициях в доме Третьяковых. А в музее Аполлинария Васнецова расскажут о театральном периоде в творчестве художника. После этого на концерте прозвучат арии из опер Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского и Михаила Глинки, для которых Васнецов оформлял декорации. В музее Виктора Васнецова пройдет лекция о сказочном цикле художника "Поэма семи сказок". Для посещения концерта и лекции потребуется регистрация. Инженерный корпус Третьяковской галереи и храм-музей Святителя Николая в Толмачах 4 ноября будут закрыты для посещения. Вход в историческое здание в Лаврушинском переулке будет открыт до 20:00.

Ежегодная акция "Ночь искусств" пройдет во всех регионах страны 4 ноября. В этом году она приурочена ко Дню народного единства, мероприятия акции посвящены теме "Наши традиции".