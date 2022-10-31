Новгородский музей-заповедник представил в Пскове выставку о кружеве XVII-XVIII веков

Экспозиция открылась на территории музейного комплекса "Двор купцов Постниковых"

ПСКОВ, 31 октября. /ТАСС/. Сотрудники Новгородского музея-заповедника представили в Пскове выставку, посвященную кружеву XVII-XVIII веков из Софийского собора, а также найденному во время этнографических экспедиций. Экспозиция открылась на территории музейного комплекса "Двор купцов Постниковых", который является памятником гражданской архитектуры XVII века, сообщила пресс-служба Псковского музея-заповедника.

"В Псковском музее-заповеднике представили новгородское кружево. В палатах Постникова начала работу выставка "Мысы, носы, фестоны", на которой представлены экспонаты из фондов Новгородского музея-заповедника. Экспозиция посвящена самой ювелирной и сложной работе швейных мастеров - кружеву. Псковичи и гости города смогут увидеть лучшие экспонаты из фондов Новгородского музея-заповедника. Среди них - золотое кружево XVII-XVIII века, поступившее из Софийского собора", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в экспозиции также старинные салфетки, носовые платки, предметы одежды и интерьера, полотенца, головные уборы и куклы, украшенные вязаным и плетеным кружевом.

"Большая часть коллекции собрана сотрудниками Новгородского музея-заповедника во время этнографических экспедиций, а некоторые предметы поступили из Софийского собора. В свое время в Новгородской губернии было 3 основных центра плетеного кружева. Этим промыслом славились мастерицы Белозерского, Кирилловского и Крестецкого уездов. Почитательницы "женского задумленьица" прорабатывали не только композицию будущего узора, но и внимательно относились к деталям - следили, чтобы чехол подушки, на которой работали, всегда оставался чистым, а коклюшки, специальные палочки для плетения кружев, весело постукивали", - говорится в сообщении.