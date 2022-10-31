Группа Uma2rman представит песню в историческом жанре 5 ноября

Песня называется "Коромыслова башня"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Рок-группа Uma2rman представит поклонникам новую песню "Коромыслова башня" на концерте в Москве 5 ноября. В следующем году коллектив планирует дать юбилейный концерт в Нижнем Новгороде в честь 20-летия группы. Об этом ТАСС в понедельник рассказал солист Uma2rman Владимир Кристовский на презентации клипа на песню "Звезды", кадры которого были сняты на Международной космической станции (МКС).

"У группы планы замечательные - работать. <…> Я недавно написал песню в необычном для меня историческом жанре. История этой песни началась ровно 502 года назад, когда к стенам нашего Нижегородского Кремля подошли астраханские татары и хотели осадить город, - рассказал музыкант. - Основной посыл песни - девушка убила коромыслом десятерых воинов. Называется она "Коромыслова башня". Мы недавно ее сделали, через несколько дней, скорее всего, она будет впервые сыграна на нашем концерте в Москве 5 ноября".

В следующем году коллективу исполнится 20 лет, группа планирует дать юбилейный концерт в Нижнем Новгороде. "Сейчас, к сожалению, не очень праздничная обстановка, располагающая к большим музыкальным мероприятиям. Я не знаю, случится это или нет, но у меня была идея сделать большой концерт в нашем родном Нижнем Новгороде. Летом. Мы хотели тур сделать по стране, но будем смотреть, как будет ситуация", - сказал Кристовский, уточнив, что юбилейного альбома "точно не будет".

Группа Uma2rman основана в 2003 году в Нижнем Новгороде братьями Владимиром и Сергеем Кристовскими. Известность коллективу принесли такие хиты, как "Прасковья", "Ума Турман", "Проститься" и другие.