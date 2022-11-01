Театр армии представит премьеру спектакля "Суламифь" по Куприну

Премьерные показы пройдут 1 и 24 ноября

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Премьера спектакля "Суламифь" в постановке Марии Шмаевич состоится во вторник на Экспериментальной сцене Центрального академического театра Российской армии, сообщает пресс-служба театра.

"Это история любви Царя Соломона и юной красавицы Суламифи в семи днях. История отношений мужчины и женщины от первой встречи и любви с первого взгляда до трагического расставания, когда смерть разделяет влюбленных, но любовь навсегда остается в сердце того, кто остается жить", - привели в пресс-службе слова режиссера постановки, педагога кафедры сценической пластики ГИТИСа Марии Шмаевич.

По ее словам, спектакль создан на слиянии двух направлений театра - драматического и пластического.

В основу спектакля положена одноименная повесть Александра Куприна, написанная в начале XX века по библейскому сюжету. В повести Куприн описывает историю отношений 45-летнего Царя Соломона и простой юной девушки Суламифь, которые влюбляются друг в друга с первого взгляда.

Спектакль создан в рамках актерско-режиссерской лаборатории театра, прошедшей в конце 92-го сезона. Премьерные показы пройдут 1 и 24 ноября.