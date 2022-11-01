ГИМ организовал в Туле Клуб юного археолога для ранней профориентации школьников

Проект ориентирован в том числе на раннюю профессиональную ориентацию школьников

ТУЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Государственный исторический музей (ГИМ) с ноября 2022 года открывает в своем тульском филиале Клуб юного археолога для учеников средних классов. Проект ориентирован в том числе на раннюю профессиональную ориентацию школьников, будет реализован при участии специалистов музея-заповедника "Куликово поле", сообщила ТАСС заместитель директора ГИМ по научно-просветительской работе Екатерина Клюкова.

"Клуб юного археолога у нас уже более года работает в Москве, сейчас мы открываем отделение этого клуба в Туле. Это будут ежемесячные мероприятия для детей, скорее всего, от пятого класса. Но если придут совсем маленькие дети, мы для них предложим формат активностей с мастер-классами", - сказала Клюкова.

По ее словам, для детей планируется подготовить специальную профориентационную программу, занятия будут проводить методисты по научно-просветительской деятельности музея, а также археологи. В рамках работы клуба дети сами смогут принять участие в археологических экспедициях. "Будут приезжать специалисты из Москвы, также мы договорились о партнерских визитах с музеем "Куликово Поле", часть мероприятий будет проходить у них", - отметила Клюкова.

Филиал ГИМ в музейном квартале Тулы создан в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля, открыт 27 сентября 2020 года. На его базе организован ряд просветительских и образовательных программ, в том числе курсы по обществознанию, отечественной истории для школьников.