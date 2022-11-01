Обновленная выставка об истории российского дизайна пополнилась современными работами

Директор Московского музея дизайна Александра Санькова уточнила, что новые экспонаты сопровождаются специальными обозначениями

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Обновленная выставка "История российского дизайна. Избранное IV" открылась во вторник в Московском музее дизайна, который является постоянным резидентом в Западном крыле Новой Третьяковки. Экспозиция пополнилась почти 70 новыми экспонатами, относящимися к современному дизайну, рассказала ТАСС директор Московского музея дизайна Александра Санькова на презентации выставки во вторник.

"Нам очень было важно показать современных дизайнеров. Мы внедрили современные работы во все разделы. <...> Сейчас появилось на этой экспозиции почти 70 предметов новых современного дизайна", - сказала она.

Директор уточнила, что новые экспонаты сопровождаются специальными обозначениями. Новые работы относятся к актуальному предметному, графическому, промышленному и фэшн-дизайну. В их числе посуда от современных дизайнеров, она представлена в разделе, посвященном супрематизму. Часть экспонатов связана с переработкой. Так, ковер от дизайнера Александры Островской сплетен из материалов, привезенных курьерами во время пандемии коронавируса. "Нам очень важно показать параллели, связь между современным дизайном и предыдущим столетием", - отметила Санькова.

Директор музея выразила надежду, что экспозиция станет постоянной. "Для того, чтобы "растить" своих дизайнеров, <...> нужно все показывать в контексте исторических событий. Дизайн - это все-таки история, он связан с промышленностью, с социальным, политическим устройством, экономикой, - сказала собеседница агентства. - Через нашу выставку можно посмотреть на историю нашей страны? и можно на этих образцах учиться".

Обновленная экспозиция открылась в дни Московской недели интерьера и дизайна. С 1 по 6 ноября ежедневно будут проходить лекции и экскурсии по выставке.

Проект "История российского дизайна. Избранное" впервые представили публике в начале декабря 2021 года. В марте этого года экспозиция была обновлена. Выставка проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Ообновленная выставка будет работать до 31 января.