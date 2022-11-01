В Дагестанском музее впервые открыли выставку старинной культуры Хакасии

Посетители экспозиции могут увидеть старинные костюмы, музыкальные инструменты, украшения и декоративно-прикладное искусство Хакасии XIX и XX веков

МАХАЧКАЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Выставка "Народ Хакасии, рожденный степным ветром", посвященная традиционной культуре хакасского народа, впервые открылась в дагестанском музее в Махачкале. Ее экспонатами стали старинные костюмы, украшения и декоративно-прикладное искусство республики XIX и XX веков, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе министерства культуры региона.

"В Национальном музее Дагестана имени А. Тахо-Годи Хакасский национальный краеведческий музей имени Л. Р. Кызласова представил выставочный проект "Народ Хакасии, рожденный степным ветром", посвященный традиционной культуре хакасского народа периода XIX - начала XX веков", - говорится в сообщении.

На выставке представлено около 200 экспонатов, среди которых традиционные хакасские предметы быта, образцы кожаных орнаментированных фляжек, музыкальные инструменты, национальная повседневная и праздничная одежда и украшения. Посетителей также знакомят с изделиями декоративно-прикладного искусства художника - резчика по дереву Николая Ачитаева и художника-графика Владимира Лагодича.

"Хакасия, как и Дагестан, степная и горная республика. Хакасы - древнейший тюркский народ, который оставил яркий, важный след в истории евразийской цивилизации. И мы постарались показать дагестанцам культуру небольшого, но уникального народа, насчитывающего около 70 тысяч человек. Мы представили ту культуру, которой уже не существует- конца XIX - начала XX веков. И это материалы нескольких поколений музейщиков, сохранивших историю", - обратился во время открытия выставки директор Хакасского национального краеведческого музея Андрей Готлиб.

По словам гендиректора национального музея Дагестана Пахрудина Магомедова, сотрудничество между республиками продолжится. В Хакасии планируют открыть фотовыставку, посвященную жизни и творчеству народного поэта Расула Гамзатова.

По данным организаторов, выставка будет открыта для посещения до 29 января 2023 года. Экспонирование стало возможным благодаря подписанному в Хакасии соглашению о сотрудничестве между двумя национальными музеями, где ранее в рамках нацпроекта прошла выставка дагестанского музея "Седой Каспий".